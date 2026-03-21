21 марта 2026 в 14:18

Россиянин попал в больницу с минно-взрывной травмой после атаки БПЛА

В Белгородской области мужчина пострадал при детонации украинского дрона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины ударили по хутору Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, при детонации беспилотника пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.

В хуторе Бондаренков Шебекинского округа от детонации дрона ВСУ ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что пострадавшему уже оказывается медицинская помощь. В скором времени он будет переведен в городскую больницу Белгорода.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе продолжаются атаки на гражданские объекты и инфраструктуру со стороны Украины. По его словам, за последние сутки зафиксировано четыре целенаправленных удара с использованием беспилотников.

По подсчетам Министерства обороны России, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны ликвидировали 668 украинских беспилотников. Кроме того, были уничтожены девять управляемых авиабомб.

