21 марта 2026 в 19:44

В Сумской области ликвидирован офицер ВСУ

РИА Новости: в Сумской области операторы БПЛА ликвидировали майора ВСУ Сапсая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Майор украинского пограничного отряда Сергей Сапсай ликвидирован на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что удар по местоположению офицера противника нанесли операторы БПЛА.

FPV-расчетом ликвидирован заместитель начальника группы разведывательных БПЛА 10-го погранотряда «Дозор» майор Сергей Сапсай, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали несколько офицеров ВСУ из спецназа «Омега». Отмечается, что все они были уничтожены в ДНР и Харьковской области. В ДНР ликвидирован начальник связи центра специального назначения «Омега» младший лейтенант Андрей Марков, добавили в источнике. На территории Харьковской области был уничтожен начальник второй погранзаставы лейтенант Владислав Мисько.

До этого сообщалось, что на различных направлениях СВО ликвидированы пять офицеров украинской армии. Уточняется, что один из них был заместителем командира батальона штурмовой бригады «Лють». Такого результата помогла добиться слаженная работа разведки и операторов ударных беспилотников. Данные о командных пунктах, где и ликвидируют офицеров ВСУ, постоянно выявляются, а потом передаются дроноводам.

Украина
ВСУ
ДНР
ликвидация
