В ДНР ликвидированы важные офицеры спецназа ВСУ Офицеров украинского спецназа «Омега» ликвидировали в ДНР и Харьковской области

ВС РФ ликвидировали несколько офицеров ВСУ из спецназа «Омега», передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что все они были уничтожены в ДНР и Харьковской области.

В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» НГУ лейтенант Суходольский Константин Валерьевич с позывным Сухой, — сказано в сообщении.

В ДНР ликвидирован начальник связи центра специального назначения «Омега» младший лейтенант Андрей Марков, добавили в источнике. На территории Харьковской области был уничтожен начальник второй погранзаставы лейтенант Владислав Мисько.

Ранее подразделения группировки «Север» освободили Старицу в Харьковской области. По данным Минобороны, они продолжают продвигаться вглубь украинской обороны.

До этого ВС РФ в течение суток атаковали объект энергетической инфраструктуры, который поддерживает работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары наносились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.