Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 06:49

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 22 марта

В Ростовской области минувшей ночью отразили воздушную атаку. Беспилотники уничтожены в четырех районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском», — сказал он.

Также ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

«Один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью. Пострадавших нет», — отметил он.

Силы ПВО Минобороны РФ тем временем сбили беспилотник, направлявшийся к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Кроме того, силы ПВО за шесть часов уничтожили 71 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что дроны были сбиты над Московским регионом, Курской, Белгородской и другими областями.

«В период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым», — говорится в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Саратове в результате атаки беспилотников повреждены несколько жилых домов, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. В зданиях частично выбиты стекла, два человека пострадали и обратились за медицинской помощью.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тольятти жители слышали шесть — восемь мощных взрывов во время ночной атаки ВСУ. По информации канала, системы ПВО продолжали сбивать вражеские дроны над Самарской областью. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как писал SHOT, первый хлопок прогремел около 03:20 мск, от взрывной волны тряслись стекла в окнах. По версии канала, в одном из районов города после атаки возник пожар.

Повреждения гражданской инфраструктуры также были зафиксированы в Энгельсе при атаке дронов Вооруженных сил Украины, сообщил Бусаргин. По его информации, пострадавших не было.

Средства ПВО за три часа уничтожили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что среди регионов, которые подверглись атакам — Брянская, Смоленская, Калужская области и другие.

Читайте также:

Новые «Панцири», спасение российского бойца: новости СВО на вечер 20 марта

Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта

Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВСУ
атаки
ПВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники стали использовать хитроумную схему «обратного звонка»
Свыше двух десятков БПЛА устроили налет на Россию под покровом ночи
«Очень тяжело»: Симоньян сделала шокирующее признание о своем ребенке
Журналист из США подписал контракт, чтобы отправиться в зону СВО
Опасный дрон с 12 килограммами взрывчатки вторгся в Белгородщину
Обученные в Польше штурмовики ВСУ пропали после переброски под Сумы
Зоопсихолог ответила, опасно ли давать кошкам хурму
От заморозков до +15: какая погода будет в Москве и Питере 23–29 марта
Сколько тяжелых квадрокоптеров за сутки потеряли ВСУ
Группировка «Восток» за сутки обратила в пыль пять станций Starlink ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 марта
Юрист напомнил о новых поправках в закон об иностранных инвестициях
В четырех районах Ростовской области сбили беспилотники
В одной стране раздались призывы восстановить диалог с Россией
Саудовская Аравия пытается удержать хуситов от войны
Нутрициолог рассказала, сколько сладкого можно есть в сутки
Иран начал угрожать ударами по инфраструктуре США
Изучение русского языка в Эквадоре бьет рекорды
Президент одной страны предложил поставлять в ЕС нефть и газ
Аэропорт Калуги прекратил прием и выпуск рейсов
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.