Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 марта?

В Ростовской области минувшей ночью отразили воздушную атаку. Беспилотники уничтожены в четырех районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском», — сказал он.

Также ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

«Один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью. Пострадавших нет», — отметил он.

Силы ПВО Минобороны РФ тем временем сбили беспилотник, направлявшийся к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Кроме того, силы ПВО за шесть часов уничтожили 71 украинский беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что дроны были сбиты над Московским регионом, Курской, Белгородской и другими областями.

«В период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым», — говорится в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Саратове в результате атаки беспилотников повреждены несколько жилых домов, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. В зданиях частично выбиты стекла, два человека пострадали и обратились за медицинской помощью.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тольятти жители слышали шесть — восемь мощных взрывов во время ночной атаки ВСУ. По информации канала, системы ПВО продолжали сбивать вражеские дроны над Самарской областью. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как писал SHOT, первый хлопок прогремел около 03:20 мск, от взрывной волны тряслись стекла в окнах. По версии канала, в одном из районов города после атаки возник пожар.

Повреждения гражданской инфраструктуры также были зафиксированы в Энгельсе при атаке дронов Вооруженных сил Украины, сообщил Бусаргин. По его информации, пострадавших не было.

Средства ПВО за три часа уничтожили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что среди регионов, которые подверглись атакам — Брянская, Смоленская, Калужская области и другие.

