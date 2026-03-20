Над Россией сбили почти 70 БПЛА за три часа МО: силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией

Средства ПВО за три часа уничтожили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что среди регионов, которые подверглись атакам — Брянская, Смоленская, Калужская области и другие.

20 марта в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и Московского региона, — говорится в публикации.

Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров передавал, что жительница Кочубеевского округа получила травмы в результате падения фрагментов беспилотника на ее жилище. По словам главы региона, пострадавшей была оказана медицинская помощь, а удар привел к повреждениям частных домов.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Таганрогом. При падении фрагментов дрона в многоквартирном доме были повреждены окна в одной из квартир. Как отметил глава региона, жертв и пострадавших нет.