20 марта 2026 в 23:39

Над Россией сбили почти 70 БПЛА за три часа

МО: силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Россией

Средства ПВО за три часа уничтожили 66 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что среди регионов, которые подверглись атакам — Брянская, Смоленская, Калужская области и другие.

20 марта в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и Московского региона, — говорится в публикации.

Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров передавал, что жительница Кочубеевского округа получила травмы в результате падения фрагментов беспилотника на ее жилище. По словам главы региона, пострадавшей была оказана медицинская помощь, а удар привел к повреждениям частных домов.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Таганрогом. При падении фрагментов дрона в многоквартирном доме были повреждены окна в одной из квартир. Как отметил глава региона, жертв и пострадавших нет.

атаки
ВСУ
БПЛА
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп высказался о сворачивании военных усилий на Ближнем Востоке
Что мешает Трампу дожить до 200 лет
Раскрыто смертельное влияние на человека у одного популярного продукта
«Злоупотребляют доверием»: в Иране озвучили вывод по поводу действий США
«Фигура исторического масштаба»: в Госдуме раскрыли секрет успеха Лаврова
Самолет Ан-2 потерпел аварию под Волгоградом
Главный джентльмен российской дипломатии: правила жизни Сергея Лаврова
Самый популярный дипломат РФ. Сергею Лаврову — 76, лучшие фото главы МИД
В рядах ВСУ начались массовые смерти при странных обстоятельствах
ВСУ получили приказ экономить на погибших солдатах
Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний
Над Россией сбили почти 70 БПЛА за три часа
Два российских аэропорта временно закрылись
Трамп отрекся от прекращения огня в конфликте с Ираном
«Тяжкое преступление»: Орбан рассказал о том, что натворил Зеленский
Трамп сообщил о почти ежедневных переговорах по урегулированию на Украине
В Прибалтике «отменили» артиста из-за исполнения известной русской песни
Молдавия решила выйти из Устава СНГ
Мощный пожар на строительном рынке в Подмосковье удалось ликвидировать
Орбан против «четвертого рейха». Раскол ЕС грядет: что это значит для РФ
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

