Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта

Территория России за прошедшие сутки подверглась атакам со стороны украинской армии. В Херсонской области противник ударил по детскому саду, а в ЛНР — по металлургическому заводу. В ДНР мужчина пытался взорвать машину местного чиновника, злоумышленника задержали. Под Белгородом погиб мирный житель, а под Курском серьезно ранена женщина. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 40 беспилотников уничтожены в небе над Россией за сутки

За прошедшие сутки 36 украинских беспилотников самолетного типа совершили налет на российские регионы. В период с 08:00 до 20:00 средства противовоздушной обороны ликвидировали 10 дронов, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, четыре БПЛА уничтожены над Курской областью, три — над Брянской, два — над Белгородской и один — над Крымом.

Кроме того, в течение ночи были перехвачены еще 26 целей, отметили в Минобороны. Там уточнили, что 14 беспилотников сбили в небе над Краснодарским краем. Еще по два БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Ростовской областями.

ВСУ ударили по детскому саду в Херсонской области

ВСУ атаковали беспилотниками детский сад в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло в селе Михайловка Скадовского округа.

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждено здание котельной детского сада „Солнышко“. Эвакуированы 35 человек, из них 30 детей», — уточнил глава региона.

Также Сальдо сообщил о том, что противник нанес удар по грузовику на дороге Скадовск — Новониколаевка, в результате чего транспортное средство загорелось. Всего за последние сутки украинские дроны атаковали 29 населенных пунктов Херсонской области, отметил он. В Минобороны ситуацию не комментировали.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители 124 населенных пунктов Белгородской области находятся в опасности

В Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в селе Муром Шебекинского округа.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.

В регионе сохраняется постоянная угроза жизни и здоровью жителей 124 населенных пунктов на фоне атак со стороны ВСУ, сообщила помощник замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева.

«В связи с обострением обстановки на сегодняшний день отселены более 14 тыс. человек, которые жили вдоль границы в 68 населенных пунктах Белгородской области», — отметила она.

Кроме того, Гладков сообщил, что с начала 2026 года на территории региона обезврежены 574 боеприпаса, разминировано свыше 30 гектаров земли. Губернатор уточнил, что работы проводили саперы подразделений Министерства обороны и отряда «БАРС-Белгород». В российском военном ведомстве эту информацию не комментировали.

Курская область 14 раз за сутки подверглась обстрелам из артиллерии

Женщина получила ранения в Рыльском районе Курской области после ударов по автодороге, проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, у нее диагностированы осколочные ранения левой голени, правой стопы с переломом пяточных костей, а также повреждение левого предплечья. Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу для оказания помощи.

Хинштейн также сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по региону 36 БПЛА, с одного из них на территорию области было сброшено взрывное устройство.

«14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — добавил губернатор.

Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВСУ атаковали металлургический завод в ЛНР

ВСУ нанесли удар беспилотниками по промышленной зоне в Алчевске, повреждены объекты предприятия, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Речь идет о двух цехах и прилегающей территории металлургического завода.

«В одном из производственных помещений произошло возгорание. Повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей», — уточнил он.

По данным Пасечника, сотрудников завода в срочном порядке эвакуировали в безопасное место. Пострадавших нет, отметил губернатор. В Минобороны ситуацию не комментировали.

Украинские солдаты обстреляли колонну мирных жителей в Теткино

Свыше 27,5 тыс. мирных жителей пострадали с февраля 2022 года из-за действий украинских властей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Из них более 3850 человек — только в Белгородской области, уточнил он.

Дипломат отметил, что ВСУ повредили и разрушили более 520 социальных объектов в одной Белгородской области. В их числе — 174 образовательных учреждения, 74 объекта охраны здоровья. Получили существенные повреждения или уничтожены до основания более 20 тыс. индивидуальных и многоэтажных жилых домов, добавил Мирошник.

Кроме того, дипломат рассказал о том, что весной 2025 года украинские военные обстреляли колонну мирных жителей в Курской области.

«Это было село Теткино. Нас было три человека. Были там гражданские машины — „Москвич“, „Жигули-девятка“, „восьмерка“. Стояли и собирались уезжать. <…> Мы доложили ситуацию — так-то и так-то. У командира был позывной Динамо. Он дал приказ стрелять», — заявил солдат ВСУ Павел Вовченко.

По его словам, в колонне находились около 15–20 человек, среди которых были мужчины и женщины, детей не было. Он утверждает, что командиру докладывали о том, что перед ними находятся безоружные гражданские, однако после этого был открыт огонь.

После начала стрельбы среди людей возникла паника. Часть находившихся в колонне смогла уехать, следуя за первым автомобилем, другие не успели покинуть место.

Колонна мирных жителей Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Бойца ВСУ будут судить за участие во вторжении в Курскую область

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в отношении украинского солдата, который участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область, сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, боец вместе с сослуживцами незаконно пересек российскую границу весной 2025 года.

«Возбуждено уголовное дело в отношении солдата 425-го отдельного штурмового полка „Скала“ вооруженных формирований Украины Сергея Олейника, совершившего террористический акт в Курской области», — говорится в сообщении.

По версии следствия, находясь в лесополосе в Суджанском районе, Олейник вел наблюдение за населенным пунктом и действиями российских военных, участвовал в блокировании и удержании территории под вооруженным контролем. При нем были чешский автомат и гранаты. В ходе боевых действий он был задержан и передан следователям.

Уголовное дело возбудили по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК (совершение теракта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего причинение значительного имущественного ущерба). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

Украинский шпион намеревался взорвать чиновника из ДНР

Силовики задержали мужчину за попытку подорвать авто служащего администрации ДНР, передает ЦОС ФСБ. У него изъяли взрывчатку, электродетонатор и пульт дистанционного управления.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1973 года рождения, завербованного спецслужбами Украины для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти», — следует из сообщения.

По версии ФСБ, задержанный по заданию кураторов изъял из схрона компоненты для взрывчатки. У него нашли устройство на основе гексогена массой 3500 граммов с поражающими элементами.

