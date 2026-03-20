Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта

Территория России за прошедшие сутки подверглась атакам со стороны украинской армии. В Херсонской области противник ударил по детскому саду, а в ЛНР — по металлургическому заводу. В ДНР мужчина пытался взорвать машину местного чиновника, злоумышленника задержали. Под Белгородом погиб мирный житель, а под Курском серьезно ранена женщина. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.
Почти 40 беспилотников уничтожены в небе над Россией за сутки
За прошедшие сутки 36 украинских беспилотников самолетного типа совершили налет на российские регионы. В период с 08:00 до 20:00 средства противовоздушной обороны ликвидировали 10 дронов, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, четыре БПЛА уничтожены над Курской областью, три — над Брянской, два — над Белгородской и один — над Крымом.
Кроме того, в течение ночи были перехвачены еще 26 целей, отметили в Минобороны. Там уточнили, что 14 беспилотников сбили в небе над Краснодарским краем. Еще по два БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Ростовской областями.
ВСУ ударили по детскому саду в Херсонской области
ВСУ атаковали беспилотниками детский сад в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло в селе Михайловка Скадовского округа.
«В результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждено здание котельной детского сада „Солнышко“. Эвакуированы 35 человек, из них 30 детей», — уточнил глава региона.
Также Сальдо сообщил о том, что противник нанес удар по грузовику на дороге Скадовск — Новониколаевка, в результате чего транспортное средство загорелось. Всего за последние сутки украинские дроны атаковали 29 населенных пунктов Херсонской области, отметил он. В Минобороны ситуацию не комментировали.
Жители 124 населенных пунктов Белгородской области находятся в опасности
В Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в селе Муром Шебекинского округа.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.
В регионе сохраняется постоянная угроза жизни и здоровью жителей 124 населенных пунктов на фоне атак со стороны ВСУ, сообщила помощник замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева.
«В связи с обострением обстановки на сегодняшний день отселены более 14 тыс. человек, которые жили вдоль границы в 68 населенных пунктах Белгородской области», — отметила она.
Кроме того, Гладков сообщил, что с начала 2026 года на территории региона обезврежены 574 боеприпаса, разминировано свыше 30 гектаров земли. Губернатор уточнил, что работы проводили саперы подразделений Министерства обороны и отряда «БАРС-Белгород». В российском военном ведомстве эту информацию не комментировали.
Курская область 14 раз за сутки подверглась обстрелам из артиллерии
Женщина получила ранения в Рыльском районе Курской области после ударов по автодороге, проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, у нее диагностированы осколочные ранения левой голени, правой стопы с переломом пяточных костей, а также повреждение левого предплечья. Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу для оказания помощи.
Хинштейн также сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по региону 36 БПЛА, с одного из них на территорию области было сброшено взрывное устройство.
«14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — добавил губернатор.
ВСУ атаковали металлургический завод в ЛНР
ВСУ нанесли удар беспилотниками по промышленной зоне в Алчевске, повреждены объекты предприятия, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Речь идет о двух цехах и прилегающей территории металлургического завода.
«В одном из производственных помещений произошло возгорание. Повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей», — уточнил он.
По данным Пасечника, сотрудников завода в срочном порядке эвакуировали в безопасное место. Пострадавших нет, отметил губернатор. В Минобороны ситуацию не комментировали.
Украинские солдаты обстреляли колонну мирных жителей в Теткино
Свыше 27,5 тыс. мирных жителей пострадали с февраля 2022 года из-за действий украинских властей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Из них более 3850 человек — только в Белгородской области, уточнил он.
Дипломат отметил, что ВСУ повредили и разрушили более 520 социальных объектов в одной Белгородской области. В их числе — 174 образовательных учреждения, 74 объекта охраны здоровья. Получили существенные повреждения или уничтожены до основания более 20 тыс. индивидуальных и многоэтажных жилых домов, добавил Мирошник.
Кроме того, дипломат рассказал о том, что весной 2025 года украинские военные обстреляли колонну мирных жителей в Курской области.
«Это было село Теткино. Нас было три человека. Были там гражданские машины — „Москвич“, „Жигули-девятка“, „восьмерка“. Стояли и собирались уезжать. <…> Мы доложили ситуацию — так-то и так-то. У командира был позывной Динамо. Он дал приказ стрелять», — заявил солдат ВСУ Павел Вовченко.
По его словам, в колонне находились около 15–20 человек, среди которых были мужчины и женщины, детей не было. Он утверждает, что командиру докладывали о том, что перед ними находятся безоружные гражданские, однако после этого был открыт огонь.
После начала стрельбы среди людей возникла паника. Часть находившихся в колонне смогла уехать, следуя за первым автомобилем, другие не успели покинуть место.
Бойца ВСУ будут судить за участие во вторжении в Курскую область
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в отношении украинского солдата, который участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область, сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, боец вместе с сослуживцами незаконно пересек российскую границу весной 2025 года.
«Возбуждено уголовное дело в отношении солдата 425-го отдельного штурмового полка „Скала“ вооруженных формирований Украины Сергея Олейника, совершившего террористический акт в Курской области», — говорится в сообщении.
По версии следствия, находясь в лесополосе в Суджанском районе, Олейник вел наблюдение за населенным пунктом и действиями российских военных, участвовал в блокировании и удержании территории под вооруженным контролем. При нем были чешский автомат и гранаты. В ходе боевых действий он был задержан и передан следователям.
Уголовное дело возбудили по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК (совершение теракта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего причинение значительного имущественного ущерба). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.
Украинский шпион намеревался взорвать чиновника из ДНР
Силовики задержали мужчину за попытку подорвать авто служащего администрации ДНР, передает ЦОС ФСБ. У него изъяли взрывчатку, электродетонатор и пульт дистанционного управления.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1973 года рождения, завербованного спецслужбами Украины для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти», — следует из сообщения.
По версии ФСБ, задержанный по заданию кураторов изъял из схрона компоненты для взрывчатки. У него нашли устройство на основе гексогена массой 3500 граммов с поражающими элементами.
