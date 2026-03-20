Врачам пришлось собирать ногу женщины по кусочкам после удара ВСУ Хинштейн: женщина получила ранения в результате ударов ВСУ по Курской области

Женщина получила ранения в Рыльском районе Курской области после ударов по дороге, проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в MAX. По его данным, в период с 9:00 19 марта по 7:00 20 марта над областью были уничтожены 36 беспилотников.

Всего в период с 09:00 19 марта до 07:00 20 марта сбито 36 вражеских беспилотников различного типа. 14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Один раз беспилотник атаковал нашу территорию с помощью взрывных устройств, — сообщил руководитель.

Продолжая говорить о женщине, губернатор уточнил, что у нее диагностированы осколочные ранения левой голени, правой стопы с переломом пяточных костей, а также повреждение левого предплечья. Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу для оказания помощи.

Ранее глава области сообщал, что поселок Коренево в Кореневском районе Курской области подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которой пострадали мирные жители. Ранения получили трое человек: две женщины в возрасте 56 и 49 лет, а также мужчина 57 лет.