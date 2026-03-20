Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 10:19

Врачам пришлось собирать ногу женщины по кусочкам после удара ВСУ

Хинштейн: женщина получила ранения в результате ударов ВСУ по Курской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Женщина получила ранения в Рыльском районе Курской области после ударов по дороге, проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в MAX. По его данным, в период с 9:00 19 марта по 7:00 20 марта над областью были уничтожены 36 беспилотников.

Всего в период с 09:00 19 марта до 07:00 20 марта сбито 36 вражеских беспилотников различного типа. 14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Один раз беспилотник атаковал нашу территорию с помощью взрывных устройств, — сообщил руководитель.

Продолжая говорить о женщине, губернатор уточнил, что у нее диагностированы осколочные ранения левой голени, правой стопы с переломом пяточных костей, а также повреждение левого предплечья. Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу для оказания помощи.

Ранее глава области сообщал, что поселок Коренево в Кореневском районе Курской области подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которой пострадали мирные жители. Ранения получили трое человек: две женщины в возрасте 56 и 49 лет, а также мужчина 57 лет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая девушка расчлененного в Пушкине подростка попала в больницу
Голикова раскрыла, когда появятся результаты эффективности ряда вакцин
В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту
США начали «расчищать» Ормузский пролив после позора своих авианосцев
Израиль внезапно нанес удары по Сирии
Схваченный за попытку подорвать чиновника в ДНР раскрыл детали своего плана
Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли
«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии
Медведчук заявил о пропаганде войны в Европе
Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей
«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание
Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар
Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве
Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников
Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками»
«Искупить вину»: Дмитриев дал совет Европе на фоне энергетического кризиса
Ценообразование на рынке серы привлекло внимание ФАС
В МИД России заявили об обстреле колонны мирных жителей под Курском
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.