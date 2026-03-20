В МИД России заявили об обстреле колонны мирных жителей под Курском Мирошник: ВСУ открыли огонь по мирным жителям в Курской области весной 2025 года

Украинский военный Павел Вовченко заявил об обстреле колонны мирных жителей в Курской области весной 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родиона Мирошника. По его словам, огонь был открыт по приказу командира.

События, о которых сообщил Вовченко, произошли на окраине села Теткино. По его утверждению, вооруженные лица остановили колонну автомобилей с местными жителями, которые пытались покинуть зону боевых действий.

Это было село Теткино. Нас было три человека. Были там гражданские машины — «Москвич», «Жигули-Девятка», «Восьмерка». Стояли и собирались уезжать <…> Мы доложили ситуацию — так-то и так-то. У командира был позывной «Динамо». Он дал приказ стрелять, — заявил Вовченко.

По его словам, в колонне находились около 15–20 человек, среди которых были мужчины и женщины, детей не было. Он утверждает, что командиру докладывали о том, что перед ними находятся безоружные гражданские, однако после этого был открыт огонь.

После начала стрельбы среди людей возникла паника. Часть находившихся в колонне смогла уехать, следуя за первым автомобилем, другие не успели покинуть место.

Вовченко также заявил, что после прекращения огня нападавшие подошли к колонне. На месте находились тела погибших — около шести мужчин и шести женщин. Остальные, по его утверждению, смогли скрыться.

Ранее Мирошник заявил, что свыше 27,5 тыс. российских мирных жителей пострадали с февраля 2022 года в результате действий украинских властей. По его словам, порядка 4 тыс. из них — жители Белгородской области.