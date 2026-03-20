20 марта 2026 в 09:05

Мирный житель стал жертвой атаки беспилотника ВСУ под Белгородом

Гладков: мужчина погиб из-за атаки ВСУ на Муром в Белгородской области

Мужчина погиб из-за атаки ВСУ на село Муром Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что мирный житель получил серьезные ранения и скончался на месте. Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

В селе Муром в результате атаки беспилотника погиб мирный житель, — написал Гладков.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВСУ атаковали Россию беспилотниками в ночь на 20 марта. Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 26 целей.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников в Шолоховском районе. По его информации, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

19 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские вооруженные формирования нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. По его словам, в результате атаки было повреждение здание школы.

