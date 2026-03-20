20 марта 2026 в 05:25

Атаку БПЛА пресекли в одном из районов Ростовской области

Слюсарь: ПВО уничтожила несколько БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников в Шолоховском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — следует из публикации.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 356 беспилотников самолетного типа. В Минобороны РФ добавили, что были перехвачены также шесть управляемых авиационных бомб.

Утром 18 марта пресс-служба МО РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских БПЛА над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

