Свыше 20 дронов атаковали Россию посреди ночи Средства ПВО сбили 26 беспилотников за ночь

Вооруженные силы Украины атаковали Россию беспилотными летательными аппаратами в ночь на 20 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 26 целей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в заявлении.

Уточняется, что 14 беспилотников сбили в небе над Краснодарским краем. Еще по два БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Ростовской областями.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 356 беспилотников самолетного типа. В Минобороны РФ добавили, что были перехвачены также шесть управляемых авиационных бомб.

До этого украинские вооруженные формирования с помощью дрона-камикадзе атаковали село Новая Погощь Суземского района Брянской области. Губернатор Александр Богомаз назвал произошедшее очередным подлым ударом по гражданским объектам.