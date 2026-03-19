В Белгородской области сохраняется постоянная угроза жизни и здоровью жителей 124 населенных пунктов на фоне атак со стороны ВСУ, сообщила помощник замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева. По ее словам, из 68 приграничных муниципалитетов отселили свыше 14 тыс. человек.

Утром 18 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, по 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по 5 сбили над Брянской областью и Крымом.

Ранее в МИД России заявили, что молчание ООН в связи с атакой ВСУ на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего Организацию Объединенных Наций, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.