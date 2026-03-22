Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 марта 2026 года

Сегодня 22 марта 2026 года. Православные христиане в этот день чтут память 40 Севастийских мучеников, американцы поют песни, и все вместе оставляют таксистам щедрые чаевые. Расскажем подробнее об этом, а заодно узнаем, какие еще праздники и исторические даты отмечают 22 марта.

22 марта: булочки-жаворонки и поминовение погибших воинов

22 марта православные христиане чтут память 40 Севастийских мучеников. По преданию, в III веке римский военачальник Агрикола, будучи язычником, решил обратить в свою веру солдат из своего отряда. Когда 40 воинов-христиан отказались принести языческие требы, командир загнал их в ледяное озеро, чтобы они отреклись от христианской веры. Только один из мучеников не выдержал пытки и выбежал из водоема, но тотчас же упал замертво. Увидев это, охранник, который сторожил солдат, уверовал во Христа и присоединился к мученикам в озере. Произошло чудо, ледяная вода в нем стала теплой и страстотерпцы выжили. Агрикола, увидев это, пришел в ярость и повелел их сжечь на костре, а кости бросить в море. Однако через трое суток мощи 40 Севастийских мучеников были обретены и погребены с должными почестями.

22 марта христиане посещали церковные службы, молились за воинов, устраивали поминальные трапезы. Если было время — отправлялись на кладбище, чтобы почтить память погибших.

А еще 22 марта хозяйки пекли булочки в виде жаворонков, чтобы приманить весну. Каждому домочадцу полагалась своя съедобная фигурка. Иногда дети выбегали с такими булочками на улицу, чтобы попросить настоящих жаворонков поскорее принести на крыльях тепло.

22 марта: День памяти 40 святых мучеников Севастийских Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Какие праздники 22 марта отмечают в других странах

В разных странах мира на эту дату приходятся различные праздники и события.

Международный день таксиста. Если 22 марта вам придется ехать в такси, не забудьте поздравить водителя и оставить ему щедрые чаевые. Даже если вам кажется, что «крутить баранку» просто, помните, что работа таксиста, как и любая другая, — это непростой труд, требующий выдержки, умения находить общий язык с любыми людьми, терпения и самообладания.

22 марта североамериканцы отмечают необычный праздник — День пения. Отличной идеей будет отметить эту дату с хорошей компанией в караоке-баре. Если выходить из дома не хочется, устройте тематическую вечеринку дома. Не забывайте про действие закона о тишине в вашем регионе!

На 22 марта приходится еще один интересный праздник — День берлинского медведя, который отмечают в Германии. В этот день жители немецкой столицы отмечают первое упоминание города в письменных источниках, которое датируется 22 марта 1280 года. Необычное название праздник получил из-за животного, которое изображено на гербе и считается символом столицы Германии.

22 марта в истории: памятные и значимые даты

Разумеется, за весь период истории 22 марта не раз происходили события, которые запомнились современникам и потомкам. Расскажем о самых выдающихся из них.

1895 год — в Париже братья Люмьер впервые организуют просмотр фильма для широкой публики. Зрители увидели коротенькую кинозарисовку с незамысловатым названием — «Выход рабочих с фабрики».

1933 год — в нацистской Германии основан первый концентрационный лагерь. Дахау расположился на территории заброшенного оружейного завода, примерно в 17 километрах от Мюнхена. Лагерь послужил прототипом и образцом для других немецких концентрационных лагерей, которые появились позже. Сюда свозили всех неугодных правящему режиму, а также тех, кто стал жертвой расистской теории нацистов. За 12 лет существования лагеря в Дахау было зарегистрировано более 40 тысяч смертей. На момент освобождения из 30 тыс. оставшихся в живых узников более трети были тяжело больны.

22 марта. Бавария, Дахау. Бронзовая скульптура «Люди в колючей проволоке» установлена ​​на площади перед бывшим концлагерем Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

1943 год — белорусская деревня, расположенная в 50 километрах от Минска, сталкивается с карательным налетом нацистов. 26 домов и около 150 жителей Хатыни были уничтожены 118-м батальоном в отместку за нападение советских партизан на немецкие войска. Восемь жителей деревни выжили, из них шестеро были свидетелями резни — пятеро детей и взрослый.

В этот день появились на свет

1599 год — художник, мастер придворного портрета, известный благодаря работам «Портрет Карла I на охоте» и «Мадонна с куропатками», Антонис Ван Дейк.

1923 год — французский актер-мим, выступавший под именем Бип, Марсель Марсо.

1949 год — французская актриса театра, кино и телевидения, кинорежиссер, лауреат премии «Сезар» Фанни Ардан.

В этот день мир покинули

1832 год — режиссер театра, почетный член Петербургской академии наук, поэт, автор пьес, известный по работам «Страдания юного Вертера» и «Фауст», Иоганн Вольфганг фон Гете.

2001 год — американский мультипликатор, совместно с Джозефом Барберой создавший мультсериал о неудачливом коте Томе и хитром мышонке Джерри, Уильям Ханна.

2010 год — советская певица, художественный руководитель Московского театра музыкальной драмы и песни Валентина Толкунова.

