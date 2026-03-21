40 мучеников Севастийских: дата празднования, история и народные приметы

День 40 святых Севастийских мучеников — христианский праздник, который, в отличие от Рождества или Пасхи, мало знаком многим православным. Однако для верующих это очень важная дата, которая призвана всем нам напомнить о том, как может быть сильна истинная вера. Сегодня мы расскажем, кто такие Севастийские мученики, на какой день приходится почитание их памяти в православном календаре и какие приметы в народе связывали с этим днем.

Праздник 40 святых: когда отмечается в 2026 году

В отличие от многих христианских праздников, которые имеют преходящую дату, день поминовения 40 святых страстотерпцев ежегодно отмечается в один и тот же день — 22 марта. Интересно, что он близок ко дню весеннего равноденствия, который в этом году пришелся на 20 марта. Именно поэтому к церковному празднику принято привязывать некоторые народные приметы и поверья, о которых мы расскажем ниже. А пока узнаем об истории появления дня памяти 40 Севастийских мучеников.

Кем были Севастийские мученики?

Кто же такие 40 Севастийских мучеников? Чтобы узнать это, обратимся к истории Римской империи первой четверти III века. С воцарением на престоле императора Константина Великого гонения властей на христиан постепенно сошли на нет. Однако веротерпимым общество римлян в мгновение ока отнюдь не стало. Так, военачальник XII Молниеносного легиона Агрикола даже в 320 году, судя по данным источников, открыто оставался ярым язычником. Более того, он задался целью обратить в лоно истинной, по его мнению, веры служивших в его отряде солдат, которые исповедовали новую веру в Христа.

Когда во время очередного похода легион расквартировался в Севастии (на территории современной Турции), Агрикола приступил к делу и отдал приказ своим подчиненным, чтобы они принесли жертвы языческим тотемам. 40 солдат его отряда, которые открыто исповедовали христианство, отказались предавать свою веру. Именно этих людей мы и знаем теперь как Севастийских мучеников. За отказ подчиниться приказу военачальника их пленили, кинули в темницу и пытали с тем, чтобы заставить их отказаться от своих ложных, как считалось, убеждений. Однако христиане оставались непоколебимы. И тогда, по преданию, они услышали глас, прозвучавший с небес: «Претерпевший до конца спасется».

22 марта: День памяти 40 святых мучеников Севастийских Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Пытки продолжились, а затем сохранявших стойкость в своей вере солдат привели к покрытому тонким льдом озеру. Их заставили снять одежду и зайти в ледяную воду. Но дабы еще сильнее поколебать их стойкость, на берегу, в поле зрения изможденных мучеников, соорудили жарко натопленную баню. Замерзшим, измученным пытками воинам пообещали, что они смогут войти туда, согреться и спасти свою жизнь, только если отрекутся от своей веры в Иисуса. И один из солдат не выдержал и выбежал из воды. Но стоило ему на несколько шагов подойти с вожделенному теплу здания, как он упал бездыханным на берег. Остальные 39 христиан не покинули озера. Предание гласит, что после захода солнца над их головами стали видны светящиеся венцы. Они пылали таким ярким светом, что начал плавиться лед в озере, а вода стала теплой и согрела мучеников. Узрев это чудо, стороживший христиан солдат уверовал во Христа и присоединился к своим товарищам. Наутро, в ярости обнаружив мучеников невредимыми, Агрикола отдал приказ лишить их жизни.

40 святых мучеников Севастийских взошли на костер, а их останки выбросили в море. Но на третьи сутки после жестокой расправы случилось чудо — страстотерпцы явились во сне епископу Севастии. Уверовав в то, что это было послание свыше, священнослужитель смог разыскать с божьей помощью мощи святых мучеников и удостоил их погребения.

Значение Дня 40 святых мучеников

Для всех христиан невероятный подвиг 40 Севастийских мучеников служит примером истинной веры. Предание о стойкости их веры напоминает верующим о том, что служение Христу требует твердости в своих убеждениях и самоотречения во имя того, что свято. Но все жертвы и страдания оправдают себя, ибо сказал Господь, что «претерпевший до конца спасется». Поэтому историю солдат-мучеников часто зачитывают во время литургии 22 марта. Она вдохновляет прихожан и укрепляет их дух.

Кем были Севастийские мученики? Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Икона 40 святых мучеников

Иконописный образ 40 святых мучеников Севастийских отличается динамичностью и значительным количеством фигур. В центре образа можно увидеть самих воинов-страстотерпцев. Они изображены стоящими почти без одежды в ледяных водах озера. На переднем плане изображена жарко натопленная баня, в которую входит один из солдат — тот, кто не выдержал испытания верой и отрекся от Христа ради сиюминутной слабости. При этом его лица на иконе не видно: лик предателя не достоин того, чтобы быть показанным на священном образе. На иконе также можно увидеть того самого солдата, который охранял мучеников и уверовал во Христа: скинув одежды, он стремится присоединиться к мученикам. А в верхней части образа можно увидеть Иисуса. Его руки сложены в благословляющем жесте.

Приметы на День 40 мучеников Севастийских

В народе День 40 святых мучеников считался днем окончательного прихода весны. Особое внимание в этот праздник уделяли жаворонкам. Считалось, что именно эти птицы приносят тепло из южных краев. Поэтому главной традицией на 22 марта было выпекание постных булочек в форме птиц. Иногда их выкладывали на окна, чтобы привлечь тепло, или крошили и скармливали домашней птице. Нередко их насаживали на прутья и выходили так на улицу, чтобы позвать весну.

В День 40 святых мучеников следили за птицами и погодой. Так, если жаворонки, по поверью, приносят тепло, то зяблики — холод. Громкий щебет воробьев — хороший знак: значит, скоро наступит потепление. А теплая погода 22 марта, согласно поверьям, пророчила и хорошую погоду в следующие 40 дней. Впрочем, в этот день можно порадоваться и морозам: согласно народным приметам, они сулят богатый урожай зерна осенью.

Значение Дня 40 святых мучеников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что можно и нельзя делать в День 40 святых мучеников

В День 40 святых мучеников принято ходить в церковь. Женщины в этот день молятся за мужей и сыновей, особенно если они находятся на военной службе. Некоторые верующие ставят 40 свечей и кладут 40 поклонов — по числу воинов-страстотерпцев. А по возвращении домой можно приготовить булочки в виде жаворонков.

Существуют и строгие запреты для 22 марта. Так, согласно поверьям, в этот день нельзя:

есть пищу животного происхождения (этот день приходится на Великий пост);

сквернословить, ругаться;

выполнять любую физическую работу, убираться и заниматься рукоделием;

покупать веники;

брать в долг.

Все это якобы сулит неурядицы.

Итак мы выяснили, когда праздник 40 святых мучеников Севастийских. В этот день стоит уделить особое внимание духовному самосовершенствованию. Рекомендуется посетить службу и помолиться за близких. Можно также поклониться иконе 40 святых мучеников и отправиться на кладбище.

