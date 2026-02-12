Родительские субботы в 2026 году: полный церковный календарь и традиции

В православной традиции существуют дни, специально выделенные для поминовения усопших. Они известны как родительские субботы. В эти дни рекомендуется посетить службу и навести порядок на могилах близких. Подробный календарь родительских суббот на 2026 год, а также перечень того, что делать в родительскую субботу, ищите в материале NEWS.ru.

Календарь поминальных дней: точные даты всех вселенских и частных родительских суббот

Даты почти всех поминальных дней в православии в 2026 году по традиции отсчитываются от Пасхи. Святое Христово Воскресенье в текущем году приходится на 12 апреля. Следующий значимый праздник — Троица, или Пятидесятница, — выпадает на последний день весны, 31 мая.

Зная это, можно составить полный перечень дат родительских суббот в 2026 году:

Мясопустная — 14 февраля;

суббота второй седмицы Великого поста — 7 марта;

суббота третьей седмицы Великого поста — 14 марта;

суббота четвертой седмицы Великого поста — 21 марта;

Радоница — 21 апреля;

поминовение усопших воинов — 9 мая;

Троицкая — 30 мая;

День памяти православных воинов — 11 сентября;

Покровская — 10 октября;

Димитриевская — 7 ноября;

Михайловская — 14 ноября.

Это полный список того, какие родительские субботы будут в 2026 году. Теперь поговорим о каждой из них подробнее.

Календарь поминальных дней Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Смысл каждого дня: Мясопустная, Троицкая, Дмитриевская и другие субботы

Первым делом скажем о том, почему родительские субботы — именно субботы. Дело в том, что еще в ветхозаветные времена суббота считалась днем покоя, в том числе духовного. Покой ассоциировался с упокоением душ в Царстве Небесном. Поэтому для поминовения почивших выбран именно этот день недели.

Среди всех дней поминовения выделяются так называемые вселенские родительские субботы. Это Мясопустная и Троицкая субботы (в 2026 году — 14 февраля и 30 мая). В церкви совершаются полные панихиды, а в молитвах поминаются все почившие в благочестии от Адама до наших дней. Таким образом, эти субботы посвящаются поминовению всех почивших христиан.

Родительская суббота, не привязанная к дню недели, — это Радоница, девятый день после Пасхи. Этой весной она приходится на 21 апреля, вторник, но все равно входит в число дат родительских суббот в 2026 году. Хотя этот день и посвящен усопшим, его суть, как и название, пропитана пасхальной радостью. Верующие поминают близких, восхваляя надежду на вечную жизнь.

Наравне со вселенскими, существуют и частные родительские субботы. Это субботы, отмечаемые только Русской православной церковью. В перечень таких суббот входят:

поминовение усопших воинов — 9 мая, в День победы в Великой Отечественной войне, установлено в XX веке;

День памяти православных воинов — 11 сентября, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, установлен Екатериной II во время Русско-турецкой войны для поддержания духа армии и народа;

Покровская родительская суббота — 10 октября 2026 года, в субботу до Покрова Пресвятой Богородицы (13 октября), установлена в память о русских воинах, погибших при взятии Казани Иваном Грозным в 1552 году;

Дмитриевская родительская суббота — 7 ноября 2026 года, в субботу до праздника великомученика Димитрия Солунского (8 ноября), установлена Дмитрием Донским после победы в Куликовской битве 1380 года в память о погибших воинах.

Мемориальная плита на пьедестале памятника российским героям Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Особое значение имеют три великопостные родительские субботы. Дело в том, что во время поста панихиды не совершаются. Чтобы усопшие не остались без поминовения, Церковь назначила эти субботы для всеобщей молитвы о прощении грехов и упокоении душ.

Завершает календарь родительских суббот в 2026 году Михайловская суббота — 13 ноября. Она отмечается в субботу перед праздником Собора архистратига Михаила и всех небесных сил бесплотных (21 ноября).

Как правильно поминать усопших: молитва, посещение храма, порядок подачи записок

Поминовение усопших в представлении многих людей не обходится без поминальной трапезы. Однако Церковь советует больше внимания уделить молитве, нежели приготовлению и вкушению пищи.

В первую очередь верующим стоит посетить службы: парастас в пятницу вечером и литургию с панихидой в субботу утром. Можно исповедаться и причаститься для усиления молитвы, а также заказать сорокоуст в память об усопших.

Прийти на службу стоит заранее, примерно за 15 минут до начала. Это нужно для того, чтобы успеть оставить записки «Об упокоении». Помните, что в одну записку можно вписать до 10 имен. Упоминать некрещенных и самоубийц не дозволено. Свечи также ставятся до службы.

Если посетить храм по какой-то причине не удалось, помолитесь за усопших дома. Можно читать псалтырь, особенно 17-ю кафизму «Непорочны», и молитвы об упокоении. В родительскую субботу также можно:

навести порядок на кладбищенском участке;

подавать милостыню.

Как правильно поминать усопших Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что можно и нельзя делать в родительские дни: народные обычаи и церковные правила

Теперь, когда мы выяснили, какие родительские субботы будут в 2026 году, стоит также сказать о народных традициях этого дня. Главная из них — уже упомянутая поминальная трапеза. Во главе стола оказываются блины и кутья. Подают также вареники, выпечку, узвар, компот. Перебарщивать с алкоголем в поминальные дни запрещается. Равным счетом не рекомендуется излишне налегать на пищу.

Издревле небольшое количество блинов оставляли на могилах близких. Сегодня так делать не принято, и служители церкви напоминают о языческих корнях этой традиции. Так что теперь блины оказываются не на кладбище, а на церковном столике для подаяний. Можно также угостить блинами нищих и немощных.

Теперь вы знаете все самое важное про поминальные дни в православии. В 2026 году у верующих будет достаточно возможностей для поминовения близких. Главное — искренность и сосредоточенность при совершении ритуалов, и тогда все молитвы зачтутся.

