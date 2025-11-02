Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 19:18

Священник объяснил, можно ли поминать самоубийц

Священник Ефанов: запрета на поминание самоубийц нет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Протоиерей Андрей Ефанов из Воскресенского храма в селе Болотново в интервью журналу «Фома» заявил, что милостыню можно подавать за любого человека, включая тех, кто совершил суицид. По словам священника, таким образом мы просим других людей помянуть усопшего и дополнить молитву.

Конечно же, можно подавать милостыню за самоубийцу. Милостыня как раз и подается как просьба к другому человеку помянуть того, о ком вы просите, помолиться о нем и своей молитвой дополнить вашу, — сказал Ефанов.

Священник подчеркнул, что молиться можно за любого человека, независимо от степени родства. Он объяснил, что не существует греха ни в добровольном поминовении усопшего, ни в молитве по просьбе подавшего милостыню. При этом важно называть имя покойного и при необходимости пояснять обстоятельства его кончины, чтобы молящиеся понимали, за кого возносят молитвы.

Протоиерей добавил, что настоящее поминовение происходит именно через молитву, а не через употребление пищи, как иногда ошибочно полагают. Если продукты раздают с просьбой о поминовении, следует обязательно указывать имя усопшего и то, как он умер.

Ранее священник Русской православной церкви Павел Корчагин заявил, что уплата церковной десятины и другие пожертвования не гарантируют, что человек попадет в рай. По его словам, необходимыми условиями для этого являются причащение, совершение добрых дел и любовь к ближнему.

церкви
священники
молитвы
суициды
