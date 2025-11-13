Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:11

Адвокат УПЦ ответил, кто управляет Украиной

Адвокат УПЦ Амстердам: Украиной управляет банда головорезов

Фото: Социальные сети

Украиной управляет «банда головорезов», заявил RTVI адвокат, представляющий интересы Украинской православной церкви Московского патриархата, Роберт Амстердам. По его словам, власти пытались представить УПЦ угрозой безопасности Украины.

Украина не является демократией. Это государство, управляемое господином [Владимиром] Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru) и бандой головорезов, действующих под аббревиатурой СБУ, — рассказал Амстердам.

Адвокат отметил, что закон, который позволил бы запретить УПЦ, находится вне морали и вне Европейской конвенции по правам человека. По его мнению, за разрывом между Русской и Украинской церковью стояли американцы.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что президент США Дональд Трамп удивился словам российского лидера Владимира Путина о притеснении канонической Украинской православной церкви на Украине. Так дипломат прокомментировал разговор лидеров на саммите на Аляске.

