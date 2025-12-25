Было три скорые, но сердце встало: на Алтае умерла восьмилетняя девочка

Восьмилетняя девочка скоропостижно скончалась в Алтайском крае. Домой к школьнице трижды приезжали врачи скорой помощи, но не смогли ей помочь. У ребенка остановилось сердце. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Что произошло, почему медики не спасли несовершеннолетнюю — в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти восьмилетнего ребенка в Алтайском крае

Трагедия произошла 13 декабря в городе Новоалтайске Алтайского края. В тот день восьмилетняя Вика (имя изменено) пожаловалась матери Анне на боль в спине. Девочке сложно было стоять.

«Нам сделали рентген, сказали, что на снимке все хорошо — ни трещин, ни переломов. Поставили диагноз „ушиб грудного отдела позвоночника“», — сказала женщина телерадиокомпании «Вести-Алтай».

Когда мать с дочерью вернулись домой, девочке стало хуже. Температура упала до 33 градусов, руки и ноги окоченели, а губы посинели. Бригада скорой не смогла помочь школьнице. По словам матери, фельдшер заявила, что не знает, что делать с ребенком. После этого врачи уехали, порекомендовав лечить ушиб.

Через два часа сердце Вики остановилось. Приехавшая бригада реанимации пыталась вернуть девочку к жизни, но у медиков не работал дефибриллятор. Спасти Вику не удалось.

Кто ответит за смерть восьмилетней девочки на Алтае

Школьницу похоронили на кладбище в Новоалтайске. Местные жители принесли на могилу цветы, венки и игрушки. Родные Вики положили новогодний подарок — набор фокусника, о котором мечтала девочка.

По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в управлении СК РФ по Алтайскому краю. Максимальное наказание — три года лишения свободы. Для установления причин смерти несовершеннолетней была назначена судебно-медицинская экспертиза. В краевом Минздраве выразили соболезнования родным и близким ребенка.

«О причинах происшедшего говорить рано, так как проведение судебно-медицинской экспертизы — это длительный процесс, который регламентирован нормативными документами. Длительность экспертиз может варьироваться в зависимости от сложности случая. По результатам будет дана оценка оказанию помощи и приняты организационные меры», — говорится в сообщении ведомства.

Что сказали жители Новоалтайска о местной медицине

Жители Новоалтайска и близлежащих городов, комментируя в соцсетях новости о смерти девочки, пожаловались на систему местного здравоохранения. По их словам, в Алтайском крае не хватает медиков и есть проблемы с аппаратурой в клиниках.

«В Новоалтайске медицина на „два“ — день прошел, и ладно», — написал пользователь Дима Башмаков.

Еще один местный житель Андрей Толстых отметил, что в городе с населением 80 тыс. человек нет роддома, закрыт кабинет офтальмолога, а также отсутствует оборудование для лечения почечно-каменной болезни.

«Думаю, что этот список легко продолжат люди, еще что-то знающие о медицине Новоалтайска», — подчеркнул мужчина.

Житель соседнего Бийска под ником Николай Иосифович рассказал, как местные врачи поставили его матери ошибочный диагноз «остеохондроз». Через два дня женщина скончалась от инфаркта.

«И ведь скорая даже ЭКГ не сделала. Ужасная ситуация. Но моей матери хотя бы 85 лет было, а ребенку только восемь. Почему нельзя проводить все возможные для скорой обследования?» — задался он вопросом.

Как судебные эксперты будут оценивать действия медиков

Судебно-медицинская экспертиза будет проводиться по медицинской документации и акту вскрытия, где установлена причина смерти ребенка, пояснила в беседе с NEWS.ru медицинский юрист Ирина Гриценко. Она уточнила, что эксперты будут анализировать, были ли соблюдены клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи всеми медиками, осматривавшими девочку.

«Возникает ключевой [вопрос]: чьи действия были неправильными? После того как первая скорая отвезла девочку в больницу, почему травматолог, который ее осматривал, не определил наличие каких-либо жизнеугрожающих состояний?» — отметила юрист.

По словам Гриценко, из травмпункта будет изъята медицинская документация. Кроме того, эксперты должны найти ответ на вопрос, был ли дефект оказания помощи и что в действиях медиков не соответствовало клиническим рекомендациям.

«В рамках уголовного расследования необходимо, чтобы была прямая причинно-следственная связь между действиями врачей и наступившим летальным исходом. Если будут даны положительные ответы на все эти вопросы, определяется лицо [или несколько лиц], которое неправильно провело диагностику пациента», — пояснила юрист.

Гриценко добавила, что после этого врачу могут предъявить обвинение. По словам юриста, как правило, подобные дела тщательно расследуются, их часто берет под свой контроль председатель СК РФ.

Кроме того, потерпевшая сторона может потребовать компенсацию морального ущерба, отметила юрист. По ее словам, гражданский иск может быть заявлен как до объявления приговора, так и после него.

«На сегодняшний день по судебной практике видно, что в случае наступления летального исхода сумма компенсации морального вреда составляет в среднем от миллиона рублей до двух», — резюмировала Гриценко.

Почему у детей сложно выявить заболевания сердца

Терапевт, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил в беседе с NEWS.ru, что если речь идет о внезапной смерти, то чаще всего она связана с сердечно-сосудистой патологией. Комментируя симптомы, описанные матерью скончавшейся девочки, медик отметил, что инфаркт в данном случае маловероятен, но не исключен.

«Нельзя исключать тромбоэмболию. Также можно сказать, что есть состояния, связанные с нарушением работы сердца. Это может быть любая аритмия. Мы это узнаем только после вскрытия», — сказал Кондрахин.

Он добавил, что у детей сложнее диагностировать сердечно-сосудистое заболевание, чем у взрослых, из-за размытой симптоматики. По словам врача, ситуация осложняется тем, что несовершеннолетние часто не могут описать локализацию боли из-за того, что не знают, где у них расположены те или иные органы. Кондрахин отметил, что поставить диагноз детям помогают инструментальные методы.

