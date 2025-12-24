Новый год-2026
24 декабря 2025 в 14:04

Терапевт предупредила об опасности чрезмерного приема корвалола

Терапевт Чернышова: чрезмерный прием корвалола чреват нарушениями памяти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чрезмерный прием корвалола может привести к нарушениям памяти и концентрации внимания, заявила «Вечерней Москве» терапевт Надежда Чернышова. Кроме того, это чревато привыканием к препарату, передозировкой и аллергической реакцией.

В больших дозах и при частом применении корвалол плохо сказывается на работе центральной нервной системы, например на памяти и умственных способностях. Люди становятся рассеянными, не могут сконцентрироваться и хорошо работать, — предупредила Чернышова.

Особенно опасно сочетать корвалол со спиртными напитками в надежде убрать похмельный синдром. В таком случае лекарство лишь усиливает тягу к алкоголю, отметила врач. По ее мнению, есть гораздо более эффективные препараты от бессонницы и боли в сердце.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что автомобилистов могут лишить прав за вождение под действием корвалола. Он отметил, что находящийся в составе фенобарбитал внесен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ РФ.

здоровье
лекарства
врачи
препараты
