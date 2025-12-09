Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав

Автомобилистов могут лишить прав за вождение под действием корвалола, рассказал Общественной Службе Новостей автоюрист Дмитрий Славнов. Он отметил, что находящийся в составе фенобарбитал внесен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ РФ.
Это не потому, что все такие плохие и запрещают ездить на машине с применением каких-то таблеток. Просто человека под их действием быстро отключает. У нас сейчас сезон простуды, и все пьют эти порошочки, а там тоже есть запрещенные вещества между прочим, — рассказал Славнов.
Автоюрист отметил, что не стоит водить в состоянии недомогания. Также он посоветовал внимательно изучать состав препаратов перед употреблением, если в этот день необходимо садиться за руль.
Ранее сообщалось, что в России предложили конфисковывать автомобиль за первое пьяное вождение. Авторами инициативы выступили вологодские парламентарии. Они считают, что действующих санкций недостаточно: несмотря на снижение статистики ДТП с участием пьяных водителей, цифры остаются тревожными.