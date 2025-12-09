ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 16:15

Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав

Автоюрист Славнов: за вождение после приема корвалола могут лишить прав

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Автомобилистов могут лишить прав за вождение под действием корвалола, рассказал Общественной Службе Новостей автоюрист Дмитрий Славнов. Он отметил, что находящийся в составе фенобарбитал внесен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ РФ.

Это не потому, что все такие плохие и запрещают ездить на машине с применением каких-то таблеток. Просто человека под их действием быстро отключает. У нас сейчас сезон простуды, и все пьют эти порошочки, а там тоже есть запрещенные вещества между прочим, — рассказал Славнов.

Автоюрист отметил, что не стоит водить в состоянии недомогания. Также он посоветовал внимательно изучать состав препаратов перед употреблением, если в этот день необходимо садиться за руль.

Ранее сообщалось, что в России предложили конфисковывать автомобиль за первое пьяное вождение. Авторами инициативы выступили вологодские парламентарии. Они считают, что действующих санкций недостаточно: несмотря на снижение статистики ДТП с участием пьяных водителей, цифры остаются тревожными.

лекарства
права
автомобили
автомобилисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения участницы СВО
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Москвичей предупредили о начале брачного периода у лис
Прохор Шаляпин выступил в роли режиссера для Любови Успенской
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.