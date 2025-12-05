ТИЭФ'25
В России некоторых водителей захотели лишать машин

Вологодские депутаты предложили конфисковывать машины у нетрезвых водителей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России предложили конфисковывать автомобиль за первое пьяное вождение, сообщает «Парламентская газета». Авторами инициативы выступили вологодские парламентарии. Они считают, что действующих санкций недостаточно: несмотря на снижение статистики ДТП с участием пьяных водителей, цифры остаются тревожными.

Сегодня за такое нарушение предусмотрен штраф до 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Конфискация же применяется только в рамках уголовного преследования — например, если водитель повторно сел за руль пьяным после предыдущего осуждения.

Тем временем в Российском союзе автостраховщиков сообщили, что лидером по числу дорожных аварий в России в 2025 году вновь стала Ингушетия, а самыми аккуратными водителями оказались жители Москвы. Частота аварий в республике за год составила 10,5%, то есть каждый десятый водитель там попадал в ДТП.

До этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил мнение, что знаменитостей необходимо публично наказывать за нарушения правил дорожного движения. По его словам, известные личности должны нести более серьезную ответственность за проступки, поскольку они служат примером для молодежи.

