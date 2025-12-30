Россиянам дали совет, как сэкономить на поездке на горнолыжный курорт

Поездка на горнолыжный курорт в Сочи сразу после январских праздников обойдется россиянам дешевле, чем в разгар новогодних каникул, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, можно существенно сэкономить на путешествии, если перенести его на вторую половину первого месяца 2026 года.

«Роза Хутор» — крупнейший горнолыжный кластер в Сочи, там представлены трассы всех уровней. Стоимость ски-пасс — 5550 рублей на день для взрослого гостя. Ски-пасс и быстрый проход — 16 тыс. рублей. Недельное проживание в трехзвездочном отеле с завтраком на троих в Сочи в новогодние каникулы обойдется в сумму от 125 до 150 тыс. рублей на семью из трех человек. Если заезд будет с 19 по 25 января, то семья за проживание заплатит 77 тыс. рублей, — пояснил Щербаченко.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и с авиаперелетами, где разница в цене может быть значительной. Доцент отметил, что съездить на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области также будет дешевле после новогодних каникул.

Перелет с багажом из Москвы в Сочи с 19 по 25 января обойдется в 63 тыс. рублей, а в новогодние праздники, с 5 по 11 января, он будет стоить 152 тыс. рублей на троих, что в 2,5 раза дороже. Шерегеш — горнолыжный курорт в Кемеровской области, славится мягким и сухим снегом. Билеты на самолет на семью из трех человек стоят в районе 110–130 тыс. рублей с багажом. Если есть возможность улететь после новогодних каникул, то цена на перелет снизится до 87 тыс. рублей. Проживание также в среднем обойдется дешевле на 47%. Вывод простой — провести Новый год с родственниками и семьей дома, а отдохнуть сразу после новогодних каникул, сэкономив на перелете и проживании, — резюмировал Щербаченко.

