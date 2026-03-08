Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 18:40

Еще один российский город-курорт закрыли для самолетов

Временные ограничения ввели в аэропорту города Сочи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города-курорта Сочи, сообщили в пресс-службе Росавиации. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действуют с 18:32 по московскому времени.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения на работу ввели в аэропорту Геленджика. Как уточнили в Росавиации, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты с 14:33 мск. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Глава города Алексей Богодистов также сообщал, что в Геленджике объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

До этого международный аэропорт Калуги имени К. Э. Циолковского временно перестал принимать и выпускать самолеты. Соответствующие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

