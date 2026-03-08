Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 11:48

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Калуги

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Международный аэропорт Калуги имени К. Э. Циолковского временно перестал принимать и выпускать самолеты, заявили в пресс-службе Росавиации. Там подчеркнули, что соответствующие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из ОАЭ в Москву для пассажиров, у которых прежде не состоялся полет. Вылеты запланированы на 8–11 марта. Перевозчик отметил, что вывоз людей будет осуществляться до 11 марта включительно.

До этого стало известно, что авиакомпания Emirates приостановила все рейсы в Дубай и обратно до дальнейшего уведомления. В пресс-службе дочерней структуры The Emirates Group попросили пассажиров не приезжать в аэропорт из соображений безопасности.

Тем временем в Минтрансе РФ заявили, что свыше 28,5 тыс. пассажиров прибыли иностранными и российскими авиакомпаниями в Россию с начала недели из стран Ближнего Востока. Еще 9,2 тыс. пассажиров планировали вывезти из ОАЭ и Омана 7 марта.

Калуга
аэропорты
Росавиация
ограничения
