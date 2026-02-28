Один аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги, заявила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Решение касается выпуска и приема самолетов.

Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в Пулково произошли задержки 12 рейсов. Согласно списку, были отменены рейсы в Ярославль, Стамбул и Калининград. Помимо этого, задержались с вылетом рейсы в Уфу, Баку, Пермь, Москву, Нарьян-Мар, Бухару, Ставрополь, Киров, а также по два рейса в Оренбург и Стамбул.

До этого сообщалось, что аэропорт Ярославля ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Уточняется, что такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, временно был закрыт аэропорт Калуги. Позднее ограничения были сняты.

Также Росавиация вводила временные ограничения на работу воздушных гаваней Владикавказа (Беслан), Магаса и Грозного (Северный). Спустя шесть часов ограничения были сняты. За это время на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявших рейсы в Грозный.