Три аэропорта на Северном Кавказе закрылись для самолетов

Три аэропорта на Северном Кавказе закрылись для самолетов Росавиация ввела запреты на полеты в аэропортах Владикавказа, Магаса и Грозного

Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Магаса и Грозного (Северный). Мера введена для обеспечения безопасности полетов, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ограничения вступили в силу 15 февраля в 02:07 по московскому времени. Конкретные сроки действия мер и количество рейсов, попавших под задержку, пока не уточняются.

Росавиация традиционно не раскрывает причины введения подобных ограничений. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах в справочных службах аэропортов и у авиаперевозчиков.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточняется в сообщении.

Информация о снятии ограничений будет опубликована Росавиацией дополнительно. Ведомство следит за развитием ситуации в штатном режиме.

