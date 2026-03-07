Зимняя Олимпиада — 2026
Ветеринар объяснил, как правильно снимать клещей с собаки

Ветеринар Шеляков: при вытаскивании клеща руками собаке можно занести инфекцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При самостоятельном вытаскивании клеща пальцами с собаки резко возрастает риск заражения питомца опасными инфекциями, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он подчеркнул, что владельцам животных необходимо знать правильную технику извлечения этих паукообразных.

Если вы обнаружили клеща на теле животного, необходимо его извлечь. Сам паукообразный маленький, но когда начинает напиваться кровью, то многократно увеличивается в размерах. Руками его выдергивать нельзя — голова может остаться в теле, загноиться и будет инфекция. Если сожмем клеща пальцами, пытаясь вытащить, то увеличим риск проникновения инфекций в организм питомца. В зоомагазинах есть специальные приспособления, которые помогут выкрутить паукообразного, как шуруп. Если ничего под рукой нет, обильно смажьте тельце клеща и кожу вокруг места присасывания йодом. Затем, покачивая круговыми движениями, как пластилиновый шарик между ладошками, вы без труда его удалите, — пояснил Шеляков.

По его словам, инкубационный период заболеваний, передающихся через укус клеща, может длиться от одного дня до двух недель. Он отметил, что тревожными симптомами, требующими немедленного визита к врачу, являются резкий отказ питомца от еды, лихорадка и шаткость задних конечностей.

Инкубационный период заболевания животного от укуса клеща составляет от одного дня до двух недель. Это время появления клинических признаков. Начало заболевания характеризуется повышением температуры, лихорадочным состоянием, отказом от еды и шаткостью задних конечностей. Такие симптомы должны сразу сильно насторожить. Обращение к ветеринарному врачу необходимо, и чем быстрее, тем лучше, — резюмировал Шеляков.

Ранее врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина заявила, что аномально снежная зима в России создала идеальные условия для выживания клещей. По ее словам, это может привести к их ранней и более активной атаке на людей и животных.

