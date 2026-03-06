Зимняя Олимпиада — 2026
Ветеринар рассказал, как защитить собаку от клещей

Ветеринар Шеляков: таблетки эффективнее всего защищают собак от клещей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Таблетки — наиболее эффективное средство защиты собак от клещей, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, ошейники, предназначенные для борьбы с паразитами, являются наименее действенным методом.

Ошейники от блох и клещей — самый неэффективный способ защиты. Клещи иногда спокойно располагаются прямо под ними. Второй метод — это брызгалки на все тело. Единственный плюс в том, что они действуют немедленно. Но есть минусы. Во-первых, мы можем неравномерно обработать. Собачка может себя облизать. Третий способ, самый массовый, это капли на холку. Да, эффективно, ничего здесь сказать нельзя. Но не надо забывать, что они действуют не больше месяца. И четвертый способ, самый надежный, но самый дорогой, это таблетки, — поделился Шеляков.

Он подчеркнул, что наиболее опасными являются территории с сухой высокой травой и низким кустарником, где клещи поджидают свою добычу. По словам ветеринара, эти паразиты обладают отличной способностью ориентироваться по инфракрасному излучению и запахам, а также хорошо различают черный цвет. Таким образом, указал Шеляков, черные и лохматые собаки подвергаются наибольшему риску.

Ранее кинолог Владимир Уражевский посоветовал не чистить зубы собаке щеткой, а использовать специальные косточки, жилы или мослы. По его словам, заботиться о зубах питомца следует с раннего возраста.

