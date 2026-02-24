Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 14:34

Россиянам напомнили, как заранее защититься от клещевого энцефалита

Роспотребнадзор: вакцинация поможет от заражения клещевым энцефалитом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вакцинация является самой действенной мерой профилактики клещевого энцефалита, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Основная схема вакцинации включает в себя две прививки с интервалом в один—семь месяцев.

В ведомстве рассказали, что в случае экстренной необходимости вакцинации ее проводят с меньшим перерывом — он сокращается до двух недель или месяца. На природу специалисты советуют выезжать не ранее, чем через две недели после прививки.

Также в ведомстве призвали надевать закрытую одежду и использовать репелленты. Осматривать кожу необходимо после каждого выезда на природу.

Ранее врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина рассказала, что аномально снежная зима в России создала идеальные условия для выживания клещей, что, в свою очередь, может привести к их ранней и более активной атаке на людей и животных. Она подчеркнула, что большой снежный покров и лесная подстилка стали для насекомых утеплителем.

