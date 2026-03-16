Жителям Подмосковья напомнили, когда начнется пик активности клещей

В Подмосковье в апреле традиционно ожидается пик активности клещей, заявил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По словам ученого, он продлится вплоть до начала лета.

В лесу еще может быть по колено снега, но, если где-то на опушке снег уже сошел, а почва подсохла, клещ уже может атаковать и случиться такое может даже в начале марта. Но пик активности иксодовых клещей как обычно придется на вторую половину весны и начало лета, — предупредил Марьинский.

Он отметил, что иксодовые клещи не склонны перемещаться на большие расстояния. Эти членистоногие прежде всего ориентируются не на погоду, а на условия в непосредственной близости от себя.

Ранее Марьинский заявил, что в России зафиксировали первый укус клеща — ранняя атака паразитов связана с толстым снежным покровом в зимний сезон. Он отметил, что сейчас членистоногие только начали «просыпаться».