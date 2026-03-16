Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 14:38

Жителям Подмосковья напомнили, когда начнется пик активности клещей

Биолог Марьинский: в Подмосковье в апреле начнется пик активности клещей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Подмосковье в апреле традиционно ожидается пик активности клещей, заявил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По словам ученого, он продлится вплоть до начала лета.

В лесу еще может быть по колено снега, но, если где-то на опушке снег уже сошел, а почва подсохла, клещ уже может атаковать и случиться такое может даже в начале марта. Но пик активности иксодовых клещей как обычно придется на вторую половину весны и начало лета, — предупредил Марьинский.

Он отметил, что иксодовые клещи не склонны перемещаться на большие расстояния. Эти членистоногие прежде всего ориентируются не на погоду, а на условия в непосредственной близости от себя.

Ранее Марьинский заявил, что в России зафиксировали первый укус клеща — ранняя атака паразитов связана с толстым снежным покровом в зимний сезон. Он отметил, что сейчас членистоногие только начали «просыпаться».

биологи
клещи
регионы
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд смог удостовериться в страшной болезни Лерчек
Москалькова объяснила, кто возвращается из плена в числе первых
Лавров высказался о потенциальных последствиях войны в Иране
Лавров рассказал о добровольном интересе иностранцев к работе в России
В Госдуме выразили гордость за участников Паралимпиады
«Про Telegram можно забыть»: сбои 16 марта, блокировка в РФ уже началась?
«Эпическая ярость» поставила под вопрос визит Трампа в КНР
Поплатились жизнью за сплетни: мужчина зарубил односельчан под Иркутском
Трамп выступил с одним требованием по Ормузскому проливу
Подросток ворвался в подмосковную школу с ножом
В Иране оценили масштаб разрушений от ударов США и Израиля
Химик ответил, может ли микропластик от стаканчика попасть в кофе
Раскрыто, сколько стран «кинуло» Трампа с Ормузским проливом
Терапевт назвала распространенные ошибки после завершения поста
Экономист спрогнозировал курс доллара на конец весны
Сенатор рассказал, могут ли мошенники использовать номер СНИЛС
Москалькова раскрыла необычный тренд среди российских эмигрантов за рубежом
На обычном пляже обнаружили опасных голубых драконов
Украина атакует Москву сотнями БПЛА: откуда и зачем их запускают, ответ РФ
Британский врач раскрыл, что может вызвать следующую пандемию
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.