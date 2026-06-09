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09 июня 2026 в 10:48

Биохимик рассказал, почему многие люди любят запах скошенной травы

Биохимик Карасев связал приятные эмоции от запаха скошенной травы с эволюцией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Приятные эмоции людей от запаха скошенной травы, вероятнее всего, связаны с процессом эволюции, объяснил в беседе с LIFE.ru биохимик Александр Карасев. Он отметил, что подобный природный аромат помогал предкам человека находить богатые пищей места — леса и поля.

Вдыхая запах свежескошенной травы, люди ощущают достаточно сложный химический сигнал бедствия растения — коктейль химических соединений выделяется в ответ на повреждения. Это, возможно, отголоски древней эволюционной войны. Различные эфиры, альдегиды, спирты — все это создает именно тот сложный приятный запах. Определяющий «травяной» характер придает листовой альдегид. У человека развита невероятная чувствительность к нему, — рассказал Карасев.

Он добавил, что этот аромат успокаивает людей — его компоненты напрямую воздействуют на участки мозга, где формируются эмоции и память. Если в детстве у человека были приятные воспоминания, связанные с этим запахом, то будучи взрослым он будет испытывать из-за него ностальгию и другие приятные чувства.

Ранее практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов заявил, что некоторые люди очень любят скандальные шоу, поскольку они помогают им получить адреналин. Он отметил, что такие программы отражают внутренние страхи и помогают справиться с реальностью.

Общество
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химики
психология
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