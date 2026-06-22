Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 12:35

Раскрыто, почему опасно спускаться в дачный погреб сразу после его открытия

Химик Дорохов: спуск в дачный погреб сразу после его открытия грозит тошнотой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Резкий спуск в дачный погреб сразу после открытия люка грозит кислородным голоданием — тошнотой, слабостью, головокружением и шумом в ушах, предупредил в беседе с RT химик Андрей Дорохов. Дело в том, что при недостаточном воздухообмене в этом месте могут накапливаться опасные газы, а уровень кислорода напротив снижается.

При разложении растительных остатков без доступа воздуха образуется метан, который также способен накапливаться в подземных помещениях. Как и углекислый газ, он не имеет цвета и запаха, поэтому человек не способен обнаружить его без специальных приборов. Дополнительную опасность метан представляет из-за своей горючести. При накоплении в замкнутом пространстве и смешивании с воздухом метан может образовывать горючие газовоздушные смеси, способные воспламениться от искры, неисправной электропроводки или открытого источника огня, — предупредил Дорохов.

Он отметил, что при кислородном голодании у человек могут наблюдаться сложности с ориентацией в пространстве и даже потеря сознания. В наихудшем случае такое состояние может привести к трагедии. В случае, если в погребе накопился сероводород, он может вызывать раздражение дыхательных путей и головную боль. Именно поэтому лучше проветрить погреб в течение нескольких минут после открытия.

Ранее Дорохов заявил, что молоко и яйца нельзя хранить в дверце холодильника. Он отметил, что температура в дверце недостаточно низкая для хранения таких продуктов.

Читайте также
Садовод предупредил об опасности сорта винограда «Шайн-мускат»
Здоровье/красота
Садовод предупредил об опасности сорта винограда «Шайн-мускат»
Онколог рассказал, как часто можно делать МРТ без вреда для здоровья
Здоровье/красота
Онколог рассказал, как часто можно делать МРТ без вреда для здоровья
Шары из бархатных лепестков цвета переспелой вишни — посадите и забудьте о хлопотах. Многолетник для самых занятых садоводов
Общество
Шары из бархатных лепестков цвета переспелой вишни — посадите и забудьте о хлопотах. Многолетник для самых занятых садоводов
Бархатные красные шарики диаметром 5 см укрывают куст так плотно, что зелени не видно. Посадите группой — получите стену живого огня
Общество
Бархатные красные шарики диаметром 5 см укрывают куст так плотно, что зелени не видно. Посадите группой — получите стену живого огня
Самолет из Гюмри в Москву подал сигнал тревоги и стал снижаться
Общество
Самолет из Гюмри в Москву подал сигнал тревоги и стал снижаться
Здоровье
дачники
Общество
химики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общественник ответил, нужно ли платить за поврежденный товар в магазине
В Курганской области произошло смертельное ДТП
«Убью тебя, соседку и этого мальчика»: пьяница напал на детей в лагере
В американском стартапе роботов стало больше, чем сотрудников-людей
Дом как личное убежище: почему мы все больше ценим спокойные пространства
Назван самый эффективный способ по борьбе с дронами на низких высотах
Зеленского высмеяли за желание выбрать переговорщика от ЕС для диалога с РФ
Силы ПВО сбили еще 13 украинских дронов над Тульской областью
Женщина стала жертвой атаки ВСУ на Курскую область
Путин заявил, что узы дружбы ВОВ помогают строить Союзное государство
Политолог ответил, отреагирует ли Лукашенко на угрозы Зеленского
В российском городе возместят ущерб за поврежденные при атаке ВСУ авто
Конфликты на Украине и в Иране вызвали бум инвестиций в оборонный сектор
Красный Лиман оказался под колпаком российских военных
Российская «Герань» поразила хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»
В Пакистане оценили переговоры Ирана и США
Российские моряки отработали спасение экипажа с «затонувшей» субмарины
В Госдуме оценили программу изучения арабского языка в школах
«Позаимствовали»: военэксперт о словах Зеленского про удары вглубь России
Глава «ЛизаАлерт» назвал главные причины пропажи людей
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.