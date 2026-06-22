Раскрыто, почему опасно спускаться в дачный погреб сразу после его открытия Химик Дорохов: спуск в дачный погреб сразу после его открытия грозит тошнотой

Резкий спуск в дачный погреб сразу после открытия люка грозит кислородным голоданием — тошнотой, слабостью, головокружением и шумом в ушах, предупредил в беседе с RT химик Андрей Дорохов. Дело в том, что при недостаточном воздухообмене в этом месте могут накапливаться опасные газы, а уровень кислорода напротив снижается.

При разложении растительных остатков без доступа воздуха образуется метан, который также способен накапливаться в подземных помещениях. Как и углекислый газ, он не имеет цвета и запаха, поэтому человек не способен обнаружить его без специальных приборов. Дополнительную опасность метан представляет из-за своей горючести. При накоплении в замкнутом пространстве и смешивании с воздухом метан может образовывать горючие газовоздушные смеси, способные воспламениться от искры, неисправной электропроводки или открытого источника огня, — предупредил Дорохов.

Он отметил, что при кислородном голодании у человек могут наблюдаться сложности с ориентацией в пространстве и даже потеря сознания. В наихудшем случае такое состояние может привести к трагедии. В случае, если в погребе накопился сероводород, он может вызывать раздражение дыхательных путей и головную боль. Именно поэтому лучше проветрить погреб в течение нескольких минут после открытия.

Ранее Дорохов заявил, что молоко и яйца нельзя хранить в дверце холодильника. Он отметил, что температура в дверце недостаточно низкая для хранения таких продуктов.