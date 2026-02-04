Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 14:04

Психолог объяснил, почему люди любят скандальные шоу

Психолог Шамсутдинов: скандальные шоу помогают получить адреналин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скандальные шоу помогают получить адреналин, рассказал «Радио 1» практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов. Он отметил, что такие программы отражают внутренние страхи и помогают справиться с реальностью.

Скандал, интрига, расследование — это безопасный эмоциональный аттракцион. Мы проживаем сильные чувства, не рискуя собой, то есть своего рода эмоциональная встряска. В рутинной жизни, полной правил и контроля, нам не хватает острых ощущений, — рассказал Шамсутдинов.

Психолог подчеркнул, что манипуляции в шоу могут помочь зрителю подготовить себя к возможным угрозам. По его мнению, частое потребление такого контента может, наоборот, привести к излишней тревожности.

Ранее психиатр Диана Генварская рассказала, что просмотр тру-крайм контента может помочь человеку быстрее заснуть. Во время этого занятия человек неосознанно сравнивает увиденное со своей жизнью, тем самым успокаивая себя.

