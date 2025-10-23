Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 14:02

Психиатр назвала неожиданный фактор, помогающий заснуть

Психиатр Генварская: просмотр тру-крайм контента может помочь заснуть быстрее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Просмотр тру-крайм контента может помочь человеку быстрее заснуть, заявила «Москве 24» психиатр Диана Генварская. Во время этого занятия человек неосознанно сравнивает увиденное со своей жизнью, тем самым успокаивая себя.

Сравнение с экранным ужасом помогает осознать: ты жив и здоров, что убирает тревожность и навязчивые мысли. Некоторые люди во время депрессии смотрят фильмы ужасов. Они избавляются от уныния, возвращаясь в реальность, и понимают, что жизнь прекрасна по сравнению с увиденным, — объяснила психиатр.

При проблемах с засыпанием врач также посоветовала принимать горячие ванны или слушать расслабляющую музыку по вечерам. Такие домашние ритуалы настраивают организм на отдых, снижая уровень кортизола.

Ранее сомнолог Кэтрин Холл заявила, что употребление соленой еды в вечернее время может негативно сказаться на качестве сна и даже спровоцировать бессонницу. По ее словам, то же касается и острой пищи.

