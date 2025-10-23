Украинцев вместо газа зимой будет греть улыбка президента страны Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, экономия в связи с остановкой закачки энергоресурса в подземные хранилища является издевательством над народом.

Я хочу сказать, что остановка закачки газа на Украине — это трагедия. Задача президента страны — заботиться о народе, чтобы он не замерз, а вместо этого он вводит приостановки. Согревать украинцев зимой будет улыбка Зеленского. Это, конечно же, издевательство над народом. Украинцам надо пересмотреть свое отношение к власти. Раз они не пересматривают, им, наверное, все нравится. Получается, что греться от улыбки лучше. Что поделаешь. Мы неоднократно говорили о готовности поддержать украинцев со своей стороны, — высказался Кошкин.

Ранее сообщалось, что Украина была вынуждена остановить закачку газа в подземные хранилища из-за прекращения поставок через Польшу. Причиной остановки стали плановые работы по модернизации на точке соединения газотранспортных систем двух стран.