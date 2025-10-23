Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 17:01

Политолог назвал экономию украинского газа издевательством над народом

Политолог Кошкин: вместо газа зимой украинцев будет греть улыбка Зеленского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинцев вместо газа зимой будет греть улыбка президента страны Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, экономия в связи с остановкой закачки энергоресурса в подземные хранилища является издевательством над народом.

Я хочу сказать, что остановка закачки газа на Украине — это трагедия. Задача президента страны — заботиться о народе, чтобы он не замерз, а вместо этого он вводит приостановки. Согревать украинцев зимой будет улыбка Зеленского. Это, конечно же, издевательство над народом. Украинцам надо пересмотреть свое отношение к власти. Раз они не пересматривают, им, наверное, все нравится. Получается, что греться от улыбки лучше. Что поделаешь. Мы неоднократно говорили о готовности поддержать украинцев со своей стороны, — высказался Кошкин.

Ранее сообщалось, что Украина была вынуждена остановить закачку газа в подземные хранилища из-за прекращения поставок через Польшу. Причиной остановки стали плановые работы по модернизации на точке соединения газотранспортных систем двух стран.

Украина
энергоресурсы
Владимир Зеленский
украинцы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
