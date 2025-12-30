Хвалила Путина, мечтала о гражданстве РФ: что связывало Бардо с Россией

Актриса Брижит Бардо умерла на 91-м году жизни. Ее называли французской Мэрилин Монро, несмотря на то, что она давно отдалилась от мира кинематографа. Своей миссией Бардо избрала помощь животным, утверждая, что разочаровалась в людях. Еще одним разочарованием стала для нее родная Франция с новыми политическими повестками. Брижит под конец жизни мечтала переехать в Россию. Что связывало актрису с нашей страной, выяснял NEWS.ru.

Кем был первый муж Бардо

Первый муж Брижит Бардо — режиссер Роже Вадим — был наполовину русским. Урожденный Вадим Игоревич Племянников был сыном Игоря Николаевича Племянникова, сбежавшего из России во Францию в 1920 году. Роже немного знал русский язык и благоговел перед культурой нашей страны. Когда в 1991-м Вадим впервые прибыл в Советский Союз, он сказал, что понимает все, о чем вокруг него говорят, и что он никогда не забывал о своих русских корнях.

Роже познакомился с Брижит, когда той было 15 лет, а ему — 20. Он стал для нее богом, который создал женщину, прославив ее на весь мир. Их страстный роман не одобрили благочестивые католики — родители Брижит. Бардо угрожала, что совершит самоубийство, если ее не отпустят жить с Вадимом.

Они поженились через четыре года. Как раз тогда Роже задумал фильм «И Бог создал женщину», сценарий к которому сам и написал. В главной роли он видел только жену, которую сделал своей Галатеей. Перекрасил ее в блонд (Бардо была брюнеткой), подобрал костюмы «секси-кошечки» (впоследствии так назовут наряды Бардо в фильме), научил позировать перед камерой и даже общаться с прессой. Это в будущем очень пригодилось Брижит.

От мужчины, который переизобрел Бардо, она переняла любовь к русской культуре. Именно в общении с Вадимом актриса начала проникаться чувствами к России.

Роже Вадим и Брижит Бардо Фото: Cinema Publishers Collection/Global Look Press

Почему Бардо любила все русское

Адвокат Александр Добровинский рассказал NEWS.ru, что Бардо, с которой они дружили, могла немного изъясняться на языке Пушкина.

«Мы познакомились в Париже, когда я жил там. У меня в то время был очень модный русский ресторан. Свою последнюю свадьбу Брижит Бардо праздновала именно там. Она обожала все русское, знала много слов и даже немножко могла говорить. Слишком много русских было вокруг нее, начиная с ее первого мужа Вадима Племянникова. Удивительная женщина на самом деле», — отметил Добровинский.

За что Бардо благодарила Путина

В конце февраля 2009 года был введен полный запрет на добычу белька (детеныша гренландского тюленя в возрасте до 1 месяца), самого гренландского тюленя во всей акватории Белого моря, а также детенышей гренландских тюленей возрастом до одного года (серков) и линяющих детенышей тюленя (хохлушек).

Этот поступок не остался без внимания Бардо — ярой защитницы прав животных. Она поблагодарила на тот момент российского премьер-министра Владимира Путина за осуществление этой инициативы. Заявила, что это отозвалось в ее душе.

«Я очень хочу поблагодарить вас и поздравить с решимостью осудить охоту на молодых тюленей, которую вы верно назвали кровавой практикой», — написала актриса Путину.

Брижит Бардо Фото: imago stock&people/Global Look Press

Почему Бардо хотела получить российское гражданство

В 2013 году в СМИ появились сообщения, что в одном из цирков в Лионе двое слонов заболели туберкулезом, из-за чего их хотели умертвить. Бардо пригрозила, что подаст заявление на получение российского гражданства, если это произойдет, подобно актеру Жерару Депардье. Брижит тогда похвалила Путина, который к тому моменту снова стал президентом РФ. Сказала, что он сделал для животных больше, чем все президенты Франции вместе взятые.

«Я считаю его очень гуманным человеком. Каждый раз, когда я его о чем-нибудь прошу, он в принципе соглашается. Он сделал больше для защиты животных, чем все наши президенты вместе взятые. Если у власть имущих хватает трусости и бесстыдства убить Бэби и Непал, я решила подать заявление на получение российского гражданства и покинуть эту страну, которая является не чем иным, как кладбищем животных», — сказала Бардо в интервью французской газете Nice-Matin.

Почему Бардо не снялась в советском кино

По словам представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Брижит Бардо могла сняться в советском кино, но помешал ее образ «секс-символа». Сама актриса уважала русскую культуру и имела тесные связи с исторической родиной своего мужа.

Брижит Бардо Фото: Beitia Archives/Global Look Press

«Она трепетно относилась к России и российской культуре прежде всего потому, что общалась с русскими. Но к ней был приклеен ярлык „секс-символ эпохи“, а секс-символов в Советском Союзе побаивались», — подчеркнул Швыдкой.

Он отметил, что 1960-е годы были временем особых отношений между СССР и Францией, когда интерес к совместному кинопроизводству был ограничен. На фоне этого актриса выделялась индивидуальной французской красотой. «Могли бы вы представить себе „Иронию судьбы“, где вместо Барбары Брыльски играет Брижит Бардо?» — говорит Швыдкой.

Чем Франция разочаровала Бардо

Добровинский уверяет, что в последние месяцы жизни Бардо мечтала переехать в Россию. Ей претила политическая и общественная повестка, которую избрала Франция. И импонировали русские традиционные ценности.

«Мы сидели болтали с ней часами, она чувствовала мир, в котором родилась и который, кстати, очень любила. Она из буржуазной семьи, очень традиционной. И этот мир рушился у нее на глазах. Более того, она сама говорила, что, к сожалению, так получилось, что она сама приложила руку к разрушению мира, который любила», ― поделился адвокат.

