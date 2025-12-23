Новый год-2026
23 декабря 2025 в 17:20

Нехватка денег, СВО, отказ невесты: почему Лепс не женится на Кибе?

Григорий Лепс, Аврора Киба Григорий Лепс, Аврора Киба Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс заявил, что откладывает свадьбу с 19-летней невестой Авророй Кибой не из-за нехватки денег. В чем тогда причина, что известно об их отношениях?

Почему Лепс не женится на Кибе

По словам Лепса, он не хочет устраивать пышное торжество в период проведения СВО. Певец отметил, что финансовая сторона вопроса менее важна, поскольку у него «иногда водятся деньги».

«Мы сейчас в не очень простое время живем. У нас все-таки СВО и так далее, тому подобное. <…> Атмосфера, грубо говоря, не располагает к тому, чтобы мы устраивали какие-то шикарные [праздники]», — пояснил он.

Артист признался, что хочет попросить разрешения на проведение свадьбы у президента России Владимира Путина. Он также пообещал, что пригласит главу государства на торжество.

«Приглашу обязательно. Может, придет», — добавил Лепс.

До этого коллеги Лепса рассказывали, что он не женится на Кибе из-за нехватки денег.

«Он весь в кредитах. Взял большой заем на 300 млн рублей, все вложил в новый бизнес», — сообщили они.

Информацию насчет денег подтвердила и невеста Лепса, пояснив, что они планируют дорогостоящую свадьбу, которую сейчас не могут себе позволить.

«Свадьба с тем количеством гостей, которое у нас, — это очень-очень дорого. Надо бы еще подкопить, потому в наши непростые времена гулять свадьбу на такое количество гостей — это не очень уважительно. Поэтому пока это событие откладывается, потому что у нас гостей под 700 человек. Не хотелось бы пренебрегать нашими культурными ценностями», — заявила блогерша в интервью Мариам Тилляевой.

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В апреле сообщалось что Лепс решил отложить свадьбу с Авророй. Перед этим СМИ писали, что певец намерен оформить отношения с избранницей летом.

«Будет летом, но вот каким летом — не знаю», — отметил Лепс.

Возлюбленная артиста тогда тоже приостановила подготовку к торжеству, сообщив: «Все хорошо, просто есть обстоятельства, которые не только от нас зависят».

Что известно об отношениях Лепса и Кибы

Лепс впервые появился на публике с Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом. В сентябре прошлого года Лепс объявил Аврору женой.

Киба в соцсетях выражала недовольство тем, что ее воспринимают через призму отношений с Лепсом. Аврора заявила о желании обрести собственную узнаваемость и самодостаточность.

«Она пыталась быть луной, она пыталась быть солнцем, она пыталась быть Авророй Кибой, но она все равно „невеста Григория Лепса“», — пожаловалась девушка.

В другом посте блогерша использовала «маску» для шуточного предсказания возраста замужества, которая показала 19 лет. Девушка сопроводила результат ироничным фото, подчеркнув несерьезность прогноза.

Сваха Роза Сябитова предположила, что Лепс и его 19-летняя невеста рано или поздно расстанутся. Она назвала певца «статусным мужчиной», который умеет производить впечатление.

Аврора Киба Аврора Киба Фото: NEWS.ru

«Его мотивация мне ясна — он хочет быть рядом с молодой. Не могу понять намерения девушки. Если это брак по расчету, то это одна история, но очевидно, что их вряд ли объединила неземная любовь», — сказала Сябитова.

