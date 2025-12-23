Четвертый ребенок от Иглесиаса, инвалидное кресло: как живет Анна Курникова

Экс-теннисистка Анна Курникова родила четвертого ребенка от испанского певца Энрике Иглесиаса. Что известно, как они познакомились, почему бывшая спортсменка оказалась в инвалидном кресле, чем она известна, как живет Курникова?

Как начался роман с Иглесиасом, четвертый ребенок

Курникова в соцсетях опубликовала фото младенца. Ребенок родился 17 декабря. О том, что экс-теннисистка в четвертый раз беременна от Иглесиаса, стало известно в конце августа, тогда пара никак не прокомментировала слухи.

Помимо новорожденного, у пары еще трое детей — близнецы, родившиеся в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020-го.

В 2001 году Курникова снялась в клипе Иглесиаса на песню Escape. Девушка сразу приглянулась артисту. Она прибыла на съемки с распущенными волосами и в топе без бюстгальтера. Певец поприветствовал ее, а после сказал режиссеру, что не удастся снять сцену с поцелуем из-за герпеса на ее губе. Об этом стало известно Курниковой, у которой едва не случилась истерика. Она рассмотрела себя в зеркале и не обнаружила никаких проблем во внешности.

Анна думала уйти со съемочной площадки и «послать наглеца». Продюсер Иглесиаса волновался, что теннисистка разорвет контракт и потребует неустойку, но певец стоял на своем.

«Она не уйдет. Если будет нужно, я попрошу прощения. Как я могу упустить возможность поцеловать такую прекрасную девушку?» — сказал Иглесиас.

Сцену тем не менее сняли. Клип получился успешным — сегодня он насчитывает 168 млн просмотров на YouTube. После съемок Иглесиаса и Курникову стали чаще видеть вместе на мероприятиях.

Долгое время Иглесиас не делал Курниковой предложение. Певец и экс-теннисистка заявляли, что счастливы в отношениях. В 2023 году брат музыканта Хулио Иглесиас — младший заявил, что Энрике и Анна тайно поженились после 22 лет совместной жизни.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с сыном Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Семья проживает в Майами в двухэтажной вилле, которую они купили в 2013 году за $26 млн. По соседству с ними расположены дома отца Энрике Хулио Иглесиаса, голливудского актера Мэтта Дэймона, певца Рики Мартина и певицы Шер. Артист и экс-теннисистка редко рассказывают о личной жизни и почти не посещают светские мероприятия. Периодически они выкладывают фотографии с детьми в социальных сетях.

Как Курникова оказалась в инвалидном кресле

В конце января 2025 года Курникова впервые за два года появилась на публике. У торгового центра «Бэл-Харбор» в Майами девушка ехала в инвалидном кресле с ортопедическим ботинком на правой ноге. Курникову сопровождали две дочери и несколько друзей.

По информации RadarOnline, Курникова оказалась в инвалидном кресле из-за хронических болей, полученных после травмы спины. The Sun предположил, что ортопедический ботинок на ноге свидетельствует о недавнем переломе. Сама Курникова не комментировала свое состояние. Летом экс-теннисистку заметили в продуктовом магазине уже без инвалидной коляски.

Чем известна Курникова

Курникова родилась в Москве 7 июня 1981 года в спортивной семье. Она начала заниматься теннисом с пяти лет. С 1989 года начала участвовать в юношеских турнирах, в 10 лет подписала контракт с менеджером и вместе с матерью отправилась во Флориду тренироваться в теннисной академии Ника Боллетьери.

Анна Курникова Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

В 1994 года Курникова выиграла крупный турнир «Маленькие чемпионы», спустя год получила титул чемпионки Международной федерации тенниса в категории до 18 лет. В том же году она начала выступления на профессиональном уровне, дебютировав на турнире WTA в Москве.

В апреле 1996 года Курникова впервые выступила за сборную России на Кубке Федерации. Летом того же года на Олимпиаде в Атланте она стала самой молодой спортсменкой, когда-либо выступавшей в рядах российских олимпийцев.

Главных результатов Курникова достигла в паре с Мартиной Хингис: они трижды доходили до финалов турниров Большого шлема и дважды их выигрывали на Australian Open. Также пара побеждала на турнирах в Нью-Йорке, Индиан-Уэллсе, Риме, Цюрихе и Москве.

В одиночном разряде самой высокой позицией Курниковой в рейтинге WTA была восьмая строчка — в 2000 году. В 2002-м она провела свой последний полный сезон, а в 2003-м серьезные проблемы со спиной заставили ее уйти из большого спорта. В 2010-м Курникова вернулась в Уимблдон вместе с Хингис в рамках турнира приглашенных спортсменов, завершивших карьеру, — пара выиграла со счетом 6:1, 6:4.

Помимо спортивной деятельности, Курникова принимала участие в рекламных кампаниях крупных брендов, а также снималась в кино.

