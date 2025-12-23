Известная российская теннисистка родила от испанского певца

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова родила четвертого ребенка от испанского певца Энрике Иглесиаса. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала фото младенца. По ее словам, малыш родился неделю назад, 17 декабря.

Мое солнышко, 17 декабря 2025 года, — написала Курникова.

Ранее папарацци в Лос-Анджелесе запечатлели на фото беременную Курникову, когда та забирала своего сына со школы. Для прогулки она облачилась в бордовый спортивный костюм Nike и черные кроксы с разноцветными джибитсами. Образ она дополнила кожаной сумкой, очками и украшениями. Маленький Николас был в белой футболке поло, синих шортах и кроссовках. На снимках хорошо виден округлившийся живот экс-спортсменки.

Сейчас у Энрике и Анны трое общих детей — близнецы, родившиеся в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020-го. Долгое время Иглесиас не делал Курниковой предложение. Певец и экс-теннисистка заявляли, что счастливы в отношениях. В 2023 году брат музыканта Хулио Иглесиас заявил, что Энрике и Анна тайно поженились спустя 22 года совместной жизни.