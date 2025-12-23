Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 09:12

Известная российская теннисистка родила от испанского певца

Экс-теннисистка Курникова родила четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова Анна Курникова Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова родила четвертого ребенка от испанского певца Энрике Иглесиаса. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала фото младенца. По ее словам, малыш родился неделю назад, 17 декабря.

Мое солнышко, 17 декабря 2025 года, — написала Курникова.

Ранее папарацци в Лос-Анджелесе запечатлели на фото беременную Курникову, когда та забирала своего сына со школы. Для прогулки она облачилась в бордовый спортивный костюм Nike и черные кроксы с разноцветными джибитсами. Образ она дополнила кожаной сумкой, очками и украшениями. Маленький Николас был в белой футболке поло, синих шортах и кроссовках. На снимках хорошо виден округлившийся живот экс-спортсменки.

Сейчас у Энрике и Анны трое общих детей — близнецы, родившиеся в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020-го. Долгое время Иглесиас не делал Курниковой предложение. Певец и экс-теннисистка заявляли, что счастливы в отношениях. В 2023 году брат музыканта Хулио Иглесиас заявил, что Энрике и Анна тайно поженились спустя 22 года совместной жизни.

Россия
теннисистки
дети
рождение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощное наводнение произошло в американском штате
Смерть Винса Зампелла попала на видео
Петербург потеснили из топ-3 лидеров строительства жилья в России
Появились подробности гибели пятимесячного мальчика в Норильске
Известная российская теннисистка родила от испанского певца
Россиян внезапно атаковали «елочные» клещи
Минцифры может включить новый вид ресурсов в «белый список»
Три российских аэропорта возобновили работу
Казанский назвал трех лучших спортсменов 2025 года
Стало известно, почему суд снова может поддержать Долину
В Турции рассказали, ради чего ЕС может пожертвовать Украиной
Москва пережила самую холодную ночь
Согревающий напиток за 15 минут: рецепт редкого ликера из клюквы
Россиянин бросил сына на винты катера
Во Франции поддержали Вэнса после слов о прекращении финансирования Киева
В Японии прогремел взрыв химикатов
В Совфеде рассказали о льготах, которые положены пенсионерам
Россиянам рассказали, как отличить гонконгский грипп от ОРВИ
Экспресс-десерт на новогодний стол: готовим красивую слоеную елочку
В грузинском городе дотла сгорела главная новогодняя елка
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.