Курникова ждет четвертого ребенка от Иглесиаса Курникова и Иглесиас станут родителями в четвертый раз

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз, сообщает издание Hola. Инсайдер из близкого окружения пары рассказал, что пополнение в звездной семье произойдет в конце года.

Курникова находится на четвертом или пятом месяце беременности. Источник Hola сообщил, что бывшая теннисистка чувствует себя хорошо. Пара пока не комментировала слухи о четвертом ребенке.

Сейчас у Энрике и Анны трое общих детей — близнецы, родившиеся в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020-го. Долгое время Иглесиас не делал Курниковой предложение. Певец и экс-теннисистка заявляли, что счастливы в отношениях. В 2023 году брат музыканта Хулио Иглесиас заявил, что Энрике и Анна тайно поженились спустя 22 года совместной жизни.

Звездная пара живет в Майами, в двухэтажной вилле, которую они купили в 2013 году за $26 млн. По соседству с ними расположены дома отца Энрике Хулио Иглесиаса, голливудского актера Мэтта Дэймона, певца Рики Мартина и певицы Шер. Певец и экс-теннисистка редко рассказывают о личной жизни и почти не посещают светские мероприятия. Периодически они выкладывают фотографии с детьми в социальных сетях.