Слесарь отравил почти 40 россиян и остался на свободе

В Мордовии состоялся суд над слесарем, который отравил почти 40 человек, передает СУ СК России по региону. Мужчине назначили два года принудительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно.

В городе Краснослободске осужденный во время заправки хранилища химическим веществом, предназначенным для придания природному газу специфического запаха, в нарушение установленных норм и правил неправомерно ускорил технологический процесс, — сказано в материале.

После выброса опасного химического вещества за медицинской помощью обратились 37 человек. По результатам судебно-медицинских экспертиз все пострадавшие получили легкий вред здоровью.

