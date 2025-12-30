Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 18:54

Слесарь отравил почти 40 россиян и остался на свободе

Слесаря приговорили к двум годам принудительных работ за отравление 37 человек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Мордовии состоялся суд над слесарем, который отравил почти 40 человек, передает СУ СК России по региону. Мужчине назначили два года принудительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно.

В городе Краснослободске осужденный во время заправки хранилища химическим веществом, предназначенным для придания природному газу специфического запаха, в нарушение установленных норм и правил неправомерно ускорил технологический процесс, — сказано в материале.

После выброса опасного химического вещества за медицинской помощью обратились 37 человек. По результатам судебно-медицинских экспертиз все пострадавшие получили легкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что житель Балтийска, отравившийся канализационными газами на работе, может получить компенсацию. Всего во время прочистки коллектора отравились трое мужчин. Двое рабочих погибли на месте, а третьему сотруднику удалось выжить. Сотрудники прокуратуры направили иск о возмещении мужчине компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью в размере 1 млн рублей.

