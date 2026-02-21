Зимняя Олимпиада — 2026
Роскосмос показал снимок западной части туманности Вуаль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале снимок западной части туманности Вуаль. Она образовалась после взрыва массивной сверхновой звезды 10–20 тыс. лет назад.

Западная часть туманности Вуаль — это впечатляющий остаток сверхновой в созвездии Лебедя. По сути, перед нами космическая «рваная занавеска» — разлетающиеся волны газа после мощнейшего взрыва звезды, — уточнили в Роскосмосе.

По информации ученых, туманность издучает яркий свет из-за газа, разогретого ударной волной до десятков тысяч градусов. В госкорпорации отметили, что общая выдержка снимка туманности составила 8 часов 46 минут.

Ранее Роскосмос опубликовал фото мощного снежного циклона «Валли» над Москвой. Съемку проводили спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». На снимке видно, что циклон охватил всю территорию Московского региона. В Роскосмосе отметили, что «Валли» пришел в столицу со стороны Болгарии.

До этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сказал, что серийное производство российского спутника «Зоркий» начнется в 2026 году. По его словам, к 2027 году планируется развернуть на орбите масштабную группировку более чем из 300 таких аппаратов.

