Стало известно, когда выйдет российский аналог Starlink «Зоркий» Баканов: серийное производство спутника «Зоркий» начнется в России в этом году

Серийное производство российского спутника «Зоркий» начнется в 2026 году, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире Первого канала. По его словам, к 2027 году планируется развернуть на орбите масштабную группировку из более чем 300 таких аппаратов.

Здесь представлен спутник «Зоркий» — это аппарат, который снимает из космоса — и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты. <…> В этом году будет серийное изготовление этого оборудования, — заявил Баканов.

