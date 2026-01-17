Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 03:22

Стало известно, когда выйдет российский аналог Starlink «Зоркий»

Баканов: серийное производство спутника «Зоркий» начнется в России в этом году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Серийное производство российского спутника «Зоркий» начнется в 2026 году, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире Первого канала. По его словам, к 2027 году планируется развернуть на орбите масштабную группировку из более чем 300 таких аппаратов.

Здесь представлен спутник «Зоркий» — это аппарат, который снимает из космоса — и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты. <…> В этом году будет серийное изготовление этого оборудования, — заявил Баканов.

Ранее китайские ученые представили концепцию противодействия спутниковой системе Starlink с помощью так называемого глушащего купола. Купол можно создать с помощью роя из сотен беспилотных летательных аппаратов. Для формирования электромагнитной сферы над территорией, сопоставимой по площади с Тайванем, потребуется от 900 до 2000 дронов. Как отмечает издание, беспилотники должны размещаться на высоте около 20 километров и действовать абсолютно синхронно. Каждый отдельный дрон, согласно модели, способен блокировать сигнал на площади до 38,5 квадратных километра.

Starlink
спутники
Роскосмос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда выйдет российский аналог Starlink «Зоркий»
«Несбыточная мечта»: на Западе рассказали о шансе Франции выйти из НАТО
Марочко назвал способ ликвидировать остатки ВСУ в Ямполе
Фаза Луны сегодня, 17 января: помогаем животным, отменяем работу
Президент Чехии пообещал помочь Украине с поставками самолетов
Тьма, адский холод и прилеты: Киев на грани энергоколлапса — кто виноват
Посол Украины раскрыла место нового раунда переговоров с США
В Бердянске около 280 многоквартирных домов остались без тепла
Гороскоп на 17 января: вырабатываем уют, укрепляем иммунитет, ждем встреч
В Кузбассе похоронщики сбрасывали обнаженные тела умерших в траншеи
Все, что вы стеснялись спросить о подштанниках. Подробный ликбез от врача
«Превратили в бордель»: «голые» фото моделей в Большом — вводим дресс-код?
Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Сыктывкаре
Путин пошутил о чертях в метро, которых боялись москвичи
Дети устроили взрыв в столичном Коптево
Мужчину зарезали на глазах у супруги из-за парковочного места в Петербурге
Путин анонсировал международный транспортный форум в Петербурге
Женщина продала жилье инвалиду СВО и включила «схему Долиной»: подробности
Россия и Украина согласились на локальное прекращение огня для одного дела
Путин распорядился ввести в юридическое поле беспилотную технику
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.