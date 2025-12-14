Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В Китае разработали инновационный «глушащий купол» для борьбы со Starlink

В Китае разработали электромагнитный купол от БПЛА для борьбы против Starlink

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Китайские ученые представили модель подавления спутниковой системы Starlink с помощью «глушащего купола», создаваемого роем из сотен беспилотников, пишет гонконгская газета China Morning Post. Согласно исследованию экспертов из Чжэцзянского университета и Пекинского технологического института, для создания электромагнитной сферы над территорией размером с Тайвань потребуется от 900 до 2000 дронов.

Инновационное исследование китайских ученых предлагает наиболее подробный на сегодняшний день публичный анализ того, как НОАК (Народно-освободительная армия Китая. — NEWS.ru) могла бы попытаться заглушить одну из самых устойчивых систем связи, когда-либо созданных, — говорится в материале.

Издание отмечает, что беспилотники должны располагаться на высоте около 20 километров над землей и действовать синхронно. Каждый дрон сможет блокировать сигнал на площади до 38,5 квадратных километров. Слаженная работа такой системы способна оставить целый регион без космической связи на срок до 12 часов.

Журналисты пишут, что исследование стало ответом на опыт российско-украинского конфликта, где система Starlink сыграла важную роль и вызвала серьезный резонанс в военных кругах в Китае. Вопрос доступа противника к спутниковому интернету стал крайне актуальным.

Авторы исследования подчеркивают, что их выводы носят предварительный характер, так как ключевые технологии и алгоритмы работы Starlink остаются засекреченными, что затрудняет создание точной модели противодействия. Тем не менее, эта работа считается на сегодняшний день наиболее подробным публичным анализом по этой теме.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отмечал, что США могут лишить ВСУ разведывательных данных и отключить систему Starlink, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирному урегулированию конфликта. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп не намерен более затягивать разрешение украинского кризиса.

