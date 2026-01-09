Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 16:53

В Германии заметили признак скорого распада Евросоюза

Der Spiegel: погрязший в противоречиях ЕС демонстрирует внутренний раскол

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейский союз, взявший на себя обязательства по защите граждан объединения, демонстрирует серьезные внутренние противоречия и слабость, что указывает на его возможный раскол, заявили авторы немецкого издания Der Spiegel. По их мнению, системные неурядицы внутри ЕС ведут не к консолидации, а к разобщению участников.

Согласно публикации, нынешняя ситуация доказывает несостоятельность Евросоюза как эффективного межгосударственного института. Внутренние разногласия блокируют принятие единых решений, подрывая сам фундамент объединения, отметили журналисты.

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что решение Евросоюза о бессрочной заморозке российских активов в первую очередь наносит удар по самому объединению. По его мнению, в этой политике видны признаки саморазрушения. Он полагает, что возможная конфискация средств не будет критичной для России в нынешнем противостоянии, а любые действия, ослабляющие Европу, выгодны Москве.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа в перспективе вряд ли будет препятствовать процессу деконструкции Европейского союза. По словам эксперта, глава Белого дома рассчитывает взаимодействовать с государствами — членами ЕС индивидуально.

Евросоюз
раскол
Германия
проблемы
