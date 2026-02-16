ВС РФ разнесли груз НАТО в Одессе, позор Мерца и Макрона: что будет дальше

Мощные удары ВС РФ превратили одесский порт в огненный ад, уничтожив свежее «подаяние» ВСУ от НАТО, госсекретарь США Марко Рубио не стал встречаться с европейцами в Мюнхене по Украине, немецкий канцлер Фридрих Мерц публично проигнорировал рукопожатие президента Франции Эммануэля Макрона — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Российские дроны разнесли одесский порт и натовский груз

Инсайдеры сообщили, что серия ударов ВС РФ по объектам ВСУ продемонстрировала важный сигнал — Россия готова играть вдолгую.

«Наблюдается продолжение системной кампании по „разбору тыла“. <...> Это не массированный одномоментный залп, а серия контролируемых волн, создающих постоянную нагрузку на ПВО и систему управления», — заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации источников, ВС РФ уничтожили груз НАТО прямо в порту: Одесса содрогнулась после прилетов.

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В Одессе не менее 20 „Гераней“ поразили цель в районе Гидропорта. Сообщают об ударах по железнодорожной станции Лузановка. Загорелась цистерна с топливом. Значительная часть Одессы осталась без водоснабжения», — сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Telegram-канал «Дневник десантника» уточнил, что инфраструктура связана с приемом военных грузов, их накоплением и логистикой.

Лебедев заявил о по меньшей мере 24 эпизодах ударов и работы ПВО в семи областях. География — от Сумской и Харьковской областей на севере до Одесской и Николаевской областей на юге, с акцентом на Днепропетровский и Запорожский промышленные кластеры, указал подпольщик.

Параллельно фиксировались удары по железнодорожным и прифронтовым узлам (Синельниково, Краматорск/Славянск), что указывает на приоритет логистики, отметил подпольщик.

«Северное направление (Конотоп, Шостка) демонстрирует разведывательно-ударную связку: сначала доразведка, затем повторные прилеты. Кампания выглядит не хаотичной, а распределенной по функциональным зонам — логистика, промышленность, прифронтовые узлы, портовая инфраструктура», — говорится в публикации.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Николаевское подполье ожидает продолжения волновой тактики, а именно повторные удары по Одесскому узлу для срыва восстановления ВСУ. Также вероятно усиление давления на железнодорожные станции востока и центра, разведывательная активность на севере с последующими точечными атаками, комбинирование БПЛА с более скоростными средствами поражения, отметил Сергей Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Рубио «слил» Европу в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности стала очередным гвоздем в крышку гроба «нового мирового порядка», считают аналитики. Госсекретарь США Марко Рубио, многократно повторив, как важна Европа для США, высказал главное: идея «мира без границ» была ошибкой. Эксперты считают, что американцы проговорились и раскрыли истинную цель президента Дональда Трампа.

«Это не просто личное мнение госсекретаря, а официальная смена курса Вашингтона. В Мюнхене это восприняли как сигнал: эпоха, когда США оплачивали глобальный уют в ущерб собственному суверенитету, закончена», — отметил Telegram-канал «Конспиролог #1».

По мнению экспертов, Рубио прибыл на конференцию с программным посланием от Трампа. Он не был таким жестким, как вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, но дал понять: на смену либеральным иллюзиям приходит жесткий прагматизм.

Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

«Эйфория от крушения СССР привела нас к опасному заблуждению: что мы вступили в „конец истории“; что теперь каждая нация станет либеральной демократией; что связи, сформированные исключительно торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность; что основанный на правилах глобальный порядок заменит национальные интересы; и что теперь мы будем жить в мире без границ, где каждый станет „гражданином мира“», — сказал госсекретарь.

Аналитический центр Института Квинси отметил, что речь Рубио в Мюнхене имела и еще один посыл — Киев окатило холодным душем. Госсекретарь США дал понять, что Вашингтон заботится только о том, чтобы усадить делегации Москвы и Киева за стол переговоров. Америка больше не разбрасывается заявлениями о «поддержке Украины». Он вообще страну упомянул всего один раз.

«До своего выступления Рубио отменил запланированную встречу с европейскими лидерами по Украине. [В Госдепе] сослались на „проблемы с графиками“. Однако европейцы сказали, что все очевидно: Вашингтон теряет интерес к диалогу с европейцами по Украине», — констатирует Институт Квинси.

Немецкий журнал Speigel констатирует: украинский президент Владимир Зеленский провалил переговоры по поставкам оружия с союзниками из «коалиции желающих» в Европе. Германии в очередной раз не удалось продавить план использовать €90 млрд замороженных российских активов для закупок оружия в США. Фонд PURL, который планировалось использовать для тех же целей, буксует — в него вложились не самые богатые европейские страны, а финансирование от остальных «задерживается» на фоне экономических проблем.

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Между тем Вашингтон обозначил Киеву дедлайн: до 15 мая Зеленский должен организовать выборы и вернуть власть на Украине в легальное поле. Ключевым человеком для США выбран глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Позор в прямом эфире: Макрон протянул руку в пустоту

Аналитики пришли к выводу, что неловкий момент, произошедший между Макроном и Мерцем на Мюнхенской конференции, стал символом глубокого кризиса в отношениях двух лидеров. В статье немецкого издания Berliner Zeitung Францию назвали «хромой уткой», а Германию — страной без четкого плана.

Речь идет об инциденте, когда Макрон присоединился к пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ. Его попытки поздороваться с Мерцем остались без ответа.

«После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется „хромой уткой“, а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему. Ведь в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров», — говорится в публикации.

Особенно ярко это проявляется на фоне украинского конфликта, в переговорах по которому лидеры ЕС не участвуют, отметили эксперты. Внутренний раскол, по данным авторов статьи, усугубляется снижением поддержки курса властей среди населения.

Мюнхенская конференция обнажила не только личные трения между лидерами, но и системный кризис европейского единства, подчеркнули аналитики. Мир меняется, а Европа, по мнению экспертов, остается в роли наблюдателя.

