Ломали позвоночники: в Москве горел хостел, где жили 100 человек

В Москве потушили пожар на четвертом этаже хостела «Магистрал» у Звенигородского шоссе. Сообщается о шести пострадавших. Часть людей спаслась, используя подручные средства и спрыгивая на матрасы, разбросанные под окнами четвертого этажа. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Не потушили сигарету?

По данным MK.RU, всего в хостеле с номерами на 8–12 коек проживало порядка 100 человек. Утром 16 февраля там загорелся один из блоков: огонь охватил два номера и коридор. По данным СМИ, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

К 11:30 пожар был локализован, а в 12:00 полностью ликвидирован. Огнем была охвачена территория 80 кв. м.

Спасались подручными средствами

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Telegram-канал «112» пишет, что двое мужчин решили спрыгнуть, чтобы спастись от огня. Постояльцы сначала скинули матрасы, которые очевидцы расположили под окнами здания. Таким образом они смягчали удар. Но в итоге у обоих, предварительно, сломаны позвоночники.

Другие пострадавшие связывали из простыней веревки для того, чтобы спуститься на первый этаж соседнего здания.

По данным МЧС, из пожара были спасены 16 человек. «112» пишет о девяти пострадавших. Все они мужчины в возрасте от 22 до 49 лет. У большинства диагностированы отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей.

В столичной Госавтоинспекции предупредили об ограничении движения на прилегающей улице.

«В связи с возгоранием здания перекрыто движение в 1-м Магистральном тупике (от Проектируемого проезда № 6362 до 2-го Магистрального тупика). На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы. Выбирайте маршруты объезда», — предупредили в ГАИ.

То туберкулез, то пожар

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин взял разбирательство под свой контроль. Надзорное ведомство тем временем опубликовало фото из одной из комнат, где произошло возгорание.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что весной 2025 года горевший хостел по решению суда был закрыт на месяц после выявления случая заболевания туберкулезом у постояльца.

