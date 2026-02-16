Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 13:30

Ломали позвоночники: в Москве горел хостел, где жили 100 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве потушили пожар на четвертом этаже хостела «Магистрал» у Звенигородского шоссе. Сообщается о шести пострадавших. Часть людей спаслась, используя подручные средства и спрыгивая на матрасы, разбросанные под окнами четвертого этажа. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Не потушили сигарету?

По данным MK.RU, всего в хостеле с номерами на 8–12 коек проживало порядка 100 человек. Утром 16 февраля там загорелся один из блоков: огонь охватил два номера и коридор. По данным СМИ, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

К 11:30 пожар был локализован, а в 12:00 полностью ликвидирован. Огнем была охвачена территория 80 кв. м.

Спасались подручными средствами

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Telegram-канал «112» пишет, что двое мужчин решили спрыгнуть, чтобы спастись от огня. Постояльцы сначала скинули матрасы, которые очевидцы расположили под окнами здания. Таким образом они смягчали удар. Но в итоге у обоих, предварительно, сломаны позвоночники.

Другие пострадавшие связывали из простыней веревки для того, чтобы спуститься на первый этаж соседнего здания.

По данным МЧС, из пожара были спасены 16 человек. «112» пишет о девяти пострадавших. Все они мужчины в возрасте от 22 до 49 лет. У большинства диагностированы отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей.

В столичной Госавтоинспекции предупредили об ограничении движения на прилегающей улице.

«В связи с возгоранием здания перекрыто движение в 1-м Магистральном тупике (от Проектируемого проезда № 6362 до 2-го Магистрального тупика). На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы. Выбирайте маршруты объезда», — предупредили в ГАИ.

То туберкулез, то пожар

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин взял разбирательство под свой контроль. Надзорное ведомство тем временем опубликовало фото из одной из комнат, где произошло возгорание.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что весной 2025 года горевший хостел по решению суда был закрыт на месяц после выявления случая заболевания туберкулезом у постояльца.

Читайте также:

Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?

Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?

Никто не должен был выжить: тиран заказал убийство бывшей и ее семьи

происшествия
криминал
уголовные дела
пожары
хостелы
Россия
Москва
МЧС
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала трассу М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ
«Будет затишье»: военэксперт об огромных потерях ВСУ в Сумской области
Российскую «Молнию-2» модернизировали для большего урона
«Льется большим потоком»: военэксперт раскрыл правду о помощи Запада ВСУ
Лукашенко раскрыл политику Белоруссии в отношении России в будущем
Омбудсмен узнала судьбу сотен пропавших бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.