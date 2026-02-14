Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?

20 ударов ножом за 15 секунд на детской площадке, поджог жены на глазах у 12-летней дочери — за бытовой формулировкой «убил из ревности» часто скрываются особо жестокие истории. NEWS.ru 14 февраля рассказывает, как иногда любовь к человеку в буквальном смысле убивает.

Изрезал насмерть на детской площадке

В июле 2019 года в подмосковном Раменском 38-летний Артем Шустов 20 ударами ножа расправился со своей возлюбленной, 25-летней Натальей Басовой. Убийца подкараулил ее на детской площадке и там же устроил резню на глазах у детей.

Мужчина утверждал, что девушка оскорбила его, но на кадрах с камер видеонаблюдения видно, что он сразу начал наносить удары охотничьим ножом, когда девушка спокойно сидела на скамейке. На 20 ударов у него ушло всего лишь 15 секунд.

На допросе убийца говорил, что совершил преступление на почве ревности — он был уверен, что девушка изменяет ему. При этом ранее пара рассталась.

«Наталью я убил из ревности, потому что она мне изменяла. Мы с ней были знакомы год. Вечером 25 июля я с ней встретился, но она меня оскорбила, и я достал нож. В содеянном раскаиваюсь и готов написать чистосердечное признание», — говорил душегуб.

Уже на следующий день после убийства Следственный комитет сообщал, что Шустова проверяют на причастность к убийству девушки в Крыму, которое произошло в 2014 году.

Знакомая Шустова рассказывала РИА Новости, что ранее мужчина пытался ухаживать за ней, но после отказа начал вести себя агрессивно и преследовать ее.

30 октября Шустова нашли мертвым на территории банно-прачечного комплекса в СИЗО. Мужчина покончил с собой.

«Папа облил маму бензином»

В 2021 году в Тамбовской области рецидивист на почве ревности облил супругу бензином и поджег на глазах у детей. Причиной такой агрессии мог стать тот факт, что знакомая рассказала мужчине, будто видела его супругу с кем-то другим на улице. Перед поджогом мужчина сказал супруге: «Ты мне сейчас все расскажешь!»

«Помогите! Папа облил маму бензином и поджег! Он нас всех грозится убить!» — кричала позвонившая в полицию 12-летняя дочь.

Женщина сначала смогла потушить пламя на себе, а затем разбила окно, и семье удалось выбраться из горящего дома. Лечить ожоги пришлось в Москве.

Жена изменяет в подъезде

Один из авторов проекта «Меднаука. Психиатрия для всех» рассказал в своем блоге, что к нему на прием в психиатрическую клинику неоднократно обращались с проблемой ревности не сами ревнивцы, а их супруги. В одном из случаев мужчина находился на попечении у жены, которая практически постоянно находилась с ним дома. Лишь иногда выходила в магазин. И все-таки муж был уверен, что жена изменяет ему прямо на лестничной площадке.

В другой ситуации мужчина то и дело безосновательно подозревал, что жена во время измены заразилась венерической инфекцией и вскоре может передать заболевание ему.

Если психотерапевт еще может помочь человеку, чья сверхценность заключается в верности супруга, то в ситуациях, описанных выше, без психиатрической фармакологии не обойтись.

Бред ревности

В психиатрии есть понятие «бред ревности», который особенно часто проявляется у человека в состоянии алкогольного опьянения или становится одним из симптомов расстройств шизофренического спектра.

Кандидат медицинских наук Владимир Миникаев в своей диссертации отмечал, что часто пациенты с паранойей в виде бреда ревности наследовали подобные черты от близких родственников — у 38% из них родные отличались ревнивым характером.

Особо неблагополучный прогноз для терапии, по данным Миникаева, отмечался у тех больных бредом ревности, кто в своем расстройстве переходил к так называемому детективному поведению.

«Пациенты старались собрать как можно больше „улик“, свидетельствующих об измене партнера по браку, для этого они подслушивали их телефонные разговоры, звонили на работу для выяснения их местопребывания, производили осмотр личных вещей и записных книжек, редко следили на улицах. Особое внимание уделяли „регистрации“ подозрительных фактов», — пишет автор в заключении своего исследования.

При этом Миникаев отмечает, что его исследование проводилось на выборке пациентов, которые в большинстве своем наблюдались в стационарах после недобровольной госпитализации — они либо уже совершили опасное деяние, либо находились в пограничном состоянии. Превентивно получить медицинскую помощь подобный пациент может только при добровольной госпитализации.

