Дедушка, отец, педофил: челябинка узнала страшную тайну о своей семье

Артистка цирка Екатерина Мешавкина в интервью журналистке Веронике Косаткиной рассказала, как искала своего отца, правду о котором семья скрывала многие годы. Оказалось, все это время папа был рядом. Им был родной дедушка, который растлевал внучку с шести лет. NEWS.ru рассказывает историю Екатерины.

Семейная тайна

С детства Кате было очень интересно, почему в семье ничего не говорят о ее отце. Из раза в раз родственники выдумывали для девочки различные истории, которые противоречили друг другу. Константами в этих выдумках были только три пункта: он старше мамы вдвое, был женат, у него уже были другие дети.

Каких-либо фото с этим выдуманным мужчиной не было, как и не было записей об отце в выписке из роддома. Отчество девочке дали от родного дедушки. Еще до совершеннолетия Катя заподозрила, что это неспроста.

«Я просто подумала — это нелогично, что родственники так сильно скрывают эту информацию. Допустила мысль, что это, наверное, связано как-то с тайной семейной. Первое предположение было, что, возможно, это какой-то дальний родственник — не знаю, троюродный дядя или еще кто-то», — рассказывает Екатерина.

Девушка вспоминает, что у ее деда было очень много внуков и внучек. С их стороны в детстве она даже чувствовала некую ревность, поскольку дедушка всегда относился к ней по-особенному.

«Ко мне он относился как-то по-другому. Спокойно давал деньги, одаривал подарками дорогими, хотел проводить со мной как можно больше времени», — вспоминает Екатерина.

Только уже будучи взрослой, на сеансе у психотерапевта девушка вспомнила о сексуальном внимании, которое дедушка проявлял к ней с малых лет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Такой-сякой, спал с детками»

На фоне психотерапии Екатерина решила завязать переписку с дедушкой, в которой тот очень обтекаемо начал рассказывать эту семейную историю. При этом, затрагивая неудобные эпизоды, тут же жаловался на последствия коронавируса — «ковид в 2021 году сильно память ушатал, лишь отрывки остались». Бабушку он называл не иначе как «бывшей женой», а вот о маме говорил с теплотой.

«Отношения с бывшей женой были сильно натянутые. Она своим поведением уничтожала меня как мужика. А мама твоя пожертвовала собой, чтобы меня спасти, за что ей огромное спасибо. Вот из этих отношений волшебным образом появилась наша Катюшенька любимая!!! Потом бывшая старалась тебя использовать, чтобы я снова с ней хорошо жил», — писал мужчина в одном из сообщений.

Мужчина жаловался, что бабушка всему поселку рассказала, что он «такой-сякой, спал с детками».

Девушка продолжала недоумевать, зачем отцу надо было жить отдельно с ее мамой, но тот от сообщения к сообщению давал все более откровенные ответы, сопровождая их эмодзи с выражениями стеснения и стыда.

«Наверное, хотел быть вместе. Без бутылки и не разберешь. Просто у меня было затмение, и я хотел жить с мамой как с женой», — признавался мужчина.

Уже тогда Екатерина задала деду прямой вопрос — является ли он ей родным отцом. Тот ответил утвердительно.

Педофил запретил дочке делать аборт

Отец начал заниматься сексом с дочерью, мамой Екатерины, когда ей было 13–15 лет, а в 18 лет девушка родила Катю.

«В 18 лет она забеременела, он ей запретил делать аборт. Он, кстати, дал мне мое имя. Оно в переводе означает „чистая и непорочная“. Ну да… Но мама его оправдывает, воспринимает это все как невероятную какую-то любовь между мужчиной и женщиной. Говорит, что сама его соблазнила. У нее было половое созревание в самом пике, а он был таким идеальным отцом и стал идеальным мужчиной для нее», — рассказывает Екатерина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девушка приводит выдержки из переписки с матерью, где та запрещает дочери «поливать грязью» эти отношения.

«То, что было между нами, тебя абсолютно не касается, и грязью подобной поливать не нужно», — писала мать Екатерине.

Приобнимал за талию

При этом Екатерина признается, что, после того как все прояснилось, она сама была на протяжении восьми месяцев счастлива от того, что удалось найти отца.

«Я закрыла этот гештальт. Но потом это все закончилось в один момент. Он у меня был в гостях не так давно, в ноябре. Я его пригласила сама лично. Это сильно пошатнуло мое состояние психологическое. Каждый раз, когда мне нужно было уйти или прийти домой, мне нужно было его поцеловать в щеку. Или ему дать свою щеку. Но часто губы сползают со щеки на губы. И он меня приобнимал за талию. Я вспомнила, как это было в детстве, и ему все высказала», — делится Екатерина.

Только на дистанции от этой истории девушка сложила все остальные обстоятельства из прошлой жизни. Она поняла, что ее дедушка-отец — педофил. На всех праздничных застольях дед всегда старался больше времени проводить с детьми. Екатерина вспоминает, что одна из теть всегда скорее пыталась покинуть все праздничные застолья, когда двое ее сыновей были маленькими.

«Когда они приходили в гости, она их никогда не оставляла наедине. Всегда кто-то с ними должен был быть, либо она, либо ее муж. И они никогда не задерживались. Я помню, как меня это удивляло, — думаю, странно, только веселье начинается часов в восемь-девять, а они уже уходят», — рассказывает девушка.

Екатерина спустя годы поняла, в какой опасности ее оставляли другие взрослые, включая мать и бабушку, отправляя на каникулы к деду. Со временем все эти претензии выросли в гнев по отношению к родственникам, которые закрывали глаза на действия растлителя.

При этом девушка отмечает: она сама размышляла, что хотела бы наказать отца-деда, но тот является гражданином другой страны — живет в Казахстане, а она давно проживает в Челябинске. В разговорах с мамой и бабушкой Екатерина не находит поддержки.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Она раздувает эту историю»

Вероника Косаткина списалась в Сети с мамой, тетей и бабушкой Екатерины, чтобы те прокомментировали эту историю, но ответила только последняя. В своем обращении она нивелирует все претензии внучки к деду.

«Скажу точно: к ней никто никогда не приставал, ни за какие места ее не трогал. Говорят же, что у страха глаза велики, вот она и раздувает ту историю. Да, конечно, это было для нее шоком, что она узнала, кто ее отец. <...> Она сейчас общается с психологом, и она на нее очень плохо действует. Все мы для нее враги, заблокировала во всех соцсетях», — пишет бабушка.

При этом о бывшем супруге женщина пишет, что тот дарил девочке подарки, помогал оплачивать учебу в колледже.

«Если мама не верит, то никто не поверит»

Сейчас Екатерине 27 лет. Только недавно она решилась рассказать о своей истории публично на YouTube. Она была удивлена реакции.

«Мне казалось, что мама — это весь мир. Но мама мне не верила. А если мама не верит, значит, никто не поверит. И когда я это вынесла вне родительской семьи, где мне никто не верил, я столкнулась с тем, что, оказывается, мне верят», — рассказала Екатерина.

Однако было достаточно и противоположных реакций — девушку обвиняли в желании «хайповать на модной теме». Но еще больше Екатерину раздражали вопросы о здоровье.

«Это классическое заблуждение о том, что ребенок, рожденный путем инцеста, обязательно должен иметь сильные генетические, физические какие-то отклонения. Это накапливается с поколениями. То есть если я была бы третьим, четвертым ребенком, которые рождались в близкородственных связях, тогда да, я, скорее всего, выглядела бы по-другому. Но в целом у меня нет никаких сильных физических особенностей», — делится Екатерина.

