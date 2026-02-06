«Заставляли трогать»: СМС учителя породило дело против 9-летних насильников

В Челябинске мать добилась уголовного разбирательства в отношении трех одноклассников ее сына — девятилетние насильники глумились над ребенком в школьном туалете. Обидчиков долгое время покрывали администрация образовательного учреждения и даже адвокат пострадавшей стороны. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Заставляли трогать»

Татьяна рассказывает, что история началась в сентябре с учительской СМС: «Поговорите, пожалуйста, с ребенком. Другие мальчики вовлекают его в силовые игры без его на то желания».

«Приезжаю домой, это был вечер, в районе 10 часов. Начинаю с ребенком разговаривать. Он начинает немного говорить детали какие-то. Называет мне имена трех мальчиков: „Они меня заставляли, ну, трогать“, — и показывает на трусики. Я понимаю, что это уже не игры, это уже что-то ненормальное. Еще в туалете. Меня начинает потихонечку трясти. Ребенок в какой-то момент говорит: „Я хочу с папой поговорить, это будет мужской разговор“», — делится Татьяна в интервью проекту «Несломленные».

Когда пришел папа, они с девятилетним сыном закрылись в комнате и школьник все рассказал родителю. Выяснилось, что кроме трех одноклассников был еще один — стоял на шухере.

Подруга уговорила Татьяну на следующий день ехать в Следственный комитет. Там они написали заявление, где указали фамилии всех трех обидчиков. По словам пострадавшего, насилие продолжалось больше недели.

Позже мать написала обращение на адрес губернатора Челябинской области и регионального детского омбудсмена. Все это Татьяна сделала за три дня, с пятницы по воскресенье.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Эти дети бракованы»

В понедельник сын Татьяны пришел в школу и, когда обидчики снова начали его задирать и пытаться затащить в туалет, он ответил им: «Это уголовное преступление, я уже рассказал обо всем маме».

В этот же день мальчик, увидев, что мама всеми силами пытается его защитить, признался ей в других подробностях. Он рассказал, что обидчики орально над ним надругались.

«В первый вечер с этой мыслью хотела взять рупор и орать на весь мир: „Что с нами не так? Ребят, что с нами не то?“ <...> Эти бракованы. У них поломана настройка. Поможет ли им психиатр, психолог? Будут ли что-то предпринимать родители, я не знаю», — признается Татьяна.

Директор школы отказалась отчислять детей или отстранять их от учебы на время разбирательства. На дистанционное обучение отправился пострадавший мальчик.

Только в ноябре в школе решились развести трех мальчиков по другим классам. Родителям потерпевшего обещали, что он не будет пересекаться с обидчиками. Но уже в декабре следователи начали проводить перекрестные допросы, на которых школьнику пришлось встретиться с насильниками.

Именно после перекрестного допроса у мальчика обострились все проблемы. Психолог Татьяна Зайцева, которая брала интервью у Татьяны, пояснила, что произошедшее с девятилетним мальчиком — ошибка следствия. С ее слов, даже подросткам пытаются не назначать очные ставки с преступниками. В этом же случае речь шла о малолетнем ребенке.

«Он и так пострадавший, а ему нужно заново это все пережить, а значит, ретравматизироваться. Помимо всего прочего, он находится в прямой близости и в контакте с теми агрессорами», — недоумевает психолог.

«Где вы все раньше были?»

Только в январе подруга-журналистка уговорила Татьяну предать огласке эту историю. На «31 канале» вышел сюжет о разбирательстве. Лишь после этого последовала реакция.

«Тут же Бастрыкин взял на контроль. Мне звонят региональные ведомства: „Чем мы можем вам помочь?“ Где вы все раньше были? Я вообще не хотела вот сначала эту сферу задействовать», — говорит Татьяна.

Спустя четыре часа после выхода телесюжета женщине позвонила адвокат и сообщила, что дело закрыли. Защитница за все время до этого не смогла узнать, что такое решение было принято сразу же после перекрестного допроса.

Только через апелляцию детей удалось поставить на учет. Двое из трех обидчиков были переведены на 30 дней в спецшколу. Главному насильнику только предстоит предстать перед судом. Татьяна полагает, что ему тоже будет назначено такое же наказание.

Сейчас родители сплотились вокруг матери пострадавшего мальчика и подготовили петицию, в которой просят не возвращать детей-насильников в их школу. Параллельно с этим против школьной администрации ведется уголовное расследование по статье о халатности.

Читайте также:

«Казалась обычной»: учительница хранила детское порно и родила от ребенка

Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку

Залезал под одежду и снимал в ванной: девушка написала заявление на отчима